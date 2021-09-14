هروب أسرة المتهم بقتل مهندس الدقهلية من قرية «ميت عنتر»

قالت مصادر أمنية، إن أسرة الشاب محمد أبو العز المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية، هربت من منازلها في قرية ميت عنتر في طلخا بالدقهلية، لافتة إلى أن هروبها من تلقاء نفسها، دون أي تعرض من أسرة المجني عليه، مرجحة هذا الهروب حتى لا يتسببوا في جرح مشاعر أسرة الضحية، التي كانت تعتبر المتهم ابنها، مثل المهندس الراحل أحمد عاطف الشربيني، الذي قتل غدرًا على يد صديقه عن طريق إلقائه من أعلى كوبري جامعة المنصورة في نهر النيل.

المتهم بقتل صديقه يروي ملابسات الجريمة

وخضع المتهم بقتل مهندس الدقهلية أمام جهات التحقيق التي نسبت إليه تهمة القتل العمد، وبمواجهته اعترف بأنه قرر التخلص من صديقه، عندما طلب منه رد مبلغ 680 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية بينهما، وأن المبلغ كان لصالح المنجي عليه، الذي تقابل مع المتهم قبل ساعات من الجريمة، لمطالبته بسداد المبلغ، إلا أن المتهم تربص به، وغدر به، واستغل وقوفهما بجانب سيارة المتهم على كوبري جامعة المنصورة، وغافل صديقه، وألقى به في نهر النيل ليموت غرقًا، بينما تمكن المتهم من الهروب بسيارته.

جلسة تحقيق 4 ساعات

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن قاتل صديقه اعترف خلال جلسة التحقيق التي استمرت 4 ساعات متصلة وشرح ملابسات الجريمة، أنه ليس لديه نقود لسداد ديونه لصالح صديقه أحمد عاطف، وأن الأخير كان يكرر له احتياجه للنقود لأن زوجته على وشك ولادة مولودها الثاني، لذلك استغل وجودهما بمفردهما، أعلى كوبري جامعة المنصورة في ساعة متأخرة من الليل، وغافله ودفعه داخل المياه، وعقب شرح المتهم تفاصيل جريمته أمام النيابة العامة، أعادته المباحث إلى محبسه، تنفيذًا لقرار النيابة بحبسه بتهمة القتل العمد.