اعترافات المتهم بقتل مهندس الدقهلية: «كنا نتحدث ورميته في فرع دمياط»

اعترف «محمد أ.» بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف الشربيني، والمقيمان بقرية ميت عنتر مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، والمعروف إعلاميا بـ«مهندس الدقهلية» وذلك بسبب ديونه للمجني عليه، ومطالبته له بالسداد علاوة على تهديده له بالسجن بعدد 5 شيكات وقعها له كضمان لحقوقه المادية لديه والتي تبلغ 680 ألف جنيه، وعقب الاعتراف أمرت نيابة طلخا بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتقرير مصلحة الطب الشرعي حول أسباب وفاة المجني عليه.

المتهم تراكمت عليه ديونه

وقال المتهم في اعترافاته، إنه الديون تراكمت عليه ورصيده في البنك حوالي 32 ألف جنيه، في الوقت الذي كان يطلب المجني عليه أرباح أمواله، «كان ماسك رقبتي بعدد 5 شيكات وقعتهم له ضمان للمبالغ الموجودة معي، وفوجئت به يطالبني بمبالغ لحاجته إليها لإقبال زوجته علي وضع مولودهما الثاني».

وأضاف المتهم في اعترافاته، «ليلة الحادث كانت ليلة طويلة، لم يتركني فيها المهندس أحمد الشربيني، بدأت بالجلوس على مقهى بجوار مركز شرطة طلخا، وبعدها جلسنا في مكان آخر وشربنا فيه قهوة قبل كوبري جامعة المنصورة، وبعدها أخذته بسيارتي وبعدها توقفت علي الكوبري وادعيت أن السيارة تعطلت بنا، وسخنت وستأخذ وقتا حتى تبرد، وأحمد كان منتظرا معي حتى يأخذ الفلوس».

وقفوا لأكثر من ساعتين أعلى الكوبري

وأشار المتهم إلي أنهما وقفا على الكوبري لأكثر من ساعتين، «كنا نتحدث وفجأة ألقيت به في نهر النيل فرع دمياط، واعتقدت أن جثته ستمشي مع المياه باتجاه تيار المياه ولن تظهر إلا في محافظة دمياط».

وفور انتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استعجال تقرير مصلحة الطب الشرعي حول تقرير الصفة التشريحية للمتوفي.

وكانت مباحث الدقهلية تمكنت من كشف غموض الحادث بعد غياب المهندس أحمد عاطف، إلى أن اكتشفت جثته في مكان وقوع الحادث أسفل كوبري جامعة المنصورة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه الذي قضى معه ليلة الحادث.

أرملة المهندس تروي قصة اختفاء زوجها كاملة حتى العثور على جثته

وروت دعاء عبد العزيز، أرملة المهندس أحمد عاطف، قصة اختفاء زوجها حتى تم العثور عليه في حديثها للوطن، وقالت إنّها كانت تشك في صديقه منذ اللحظة الأولى لاختفائه، حيث أنّ زوجها اتصل بها في الواحدة بعد منتصف الليل يوم اختفائه وأخبرها أنّه مع صديقه ينتظر الحصول على جزء من أمواله منه، وحينما تغيب زوجها وأُغلق هاتفه فتحت صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وأرسلت لصديقه عدة رسائل لكنه لم يرد عليها، فاتصلت بطليقته وطلبت رقمه منها وأخبرتها أنّ زوجها كان برفقته ولم يعد لكنها لم تعطها الرقم، فبحثت عن لينك لاستعادة الأرقام المحذوفة وبحثت عن رقمه حيث أنّها كانت تمتلك رقمه منذ فترة طويلة، نظراً لكون زوجها قد أرسل بعض الطلبات لها معه ذات مرة ثم حذفت الرقم، ولتصلت به وكان «مشغولا» ولكنه رد فورا عليها.

أملة مهندس الدقهلية: صديقه كان مرتبك وقالي معرفش مكانه

وتابعت أرملة المهندس أحمد عاطف أنّ قاتل مهندس الدقهلية، فور رده سأل «مين» فأخبرته أنّها زوجة صديقه «أحمد»، فارتبك فسألته عن زوجها فقال «معرفش»، فبادرته قائلةً «مش كان معاك عشان العربية كانت عطلانة؟ وهو مكلمني وهو معاك»، فقال لها «هو كان بيكلمك أنتي» ثم قال أنّه كان قلقاً عليها وعلى ابنه «كِنان» واعتذر له وتركه ورحل «وأنا قعدت لما صلحت العربية أسألي عنه زمايله في القاهرة أو في دمياط الجديدة»، فأنهت المكالمة وقد ازداد شكها.