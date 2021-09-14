الجوازات السعودية تدعو جميع القادمين للمملكة لتسجيل اللقاحات إلكترونيا

دعت المديرية العامة للجوازات السعودية، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين، المحصنين وغير المحصنين، إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني http://2u.pw/C9Ab2.

وأوضحت الجوازات السعودية أن هذا الإجراء يسهم في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم.

اللقاحات المعتمدة لدخول المملكة العربية السعودية

وبحسب بيان وزارة الصحة السعودية، فإن المملكة اعتمدت 6 لقاحات لدخول أراضيها، وهي:

- لقاح فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)

- لقاح موديرنا (Moderna)

- لقاح أكسفورد أسترازينيكا (Oxford-Astrazeneca)

- لقاح جانسن (Janssen)

- لقاح سينوفارم (Sinopharm)

- لقاح ساينوفاك (Sinovac).

شروط السفر إلى المملكة العربية السعودية

وبحسب بيان وزارة الصحة السعودية، فإنه حفاظًا على حماية أرواح المقيمين داخل المملكة والقادمين إليها، يجب أن يحصل القادمين على أحد اللقاحات المعتمدة، وتسجيل البيانات على موقع وزارة الصحة السعودية، إذ يجرى الرد على الطلب خلال 5 أيام عمل، ووضعت بعض الشروط التي يجب الالتزام بها، وهي:

- امتلاك المتقدم هوية وطنية، أو هوية مقيم لكي يجرى قبول الطلب.

- يجب التأكد من صحة المعلومات والبيانات المدخلة إلى موقع الوزارة، في حالة ثبوت خطأ يعتبر الطلب لاغي.

- إرسال شهادة الحصول على اللقاح بصيغة «بي دي إف» وألا يتجاوز حجمها 1 ميجا بايت، والتأكد من مطابقة الشهادة للبيانات، وأن تكون صادرة باللغات الآتية، العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية، وأن تكون الشهادة تتضمن اسم اللقاح وتاريخ الحصول عليه، ورقم التشغيلة.

المستندات المطلوبة للتسجيل على موقع وزارة الصحة السعودية

خلال التسجيل عبر موقع الوزارة يجب أن تقوم بتجهيز بعض المستندات الآتية:

- صورة من جواز السفر.

- صورة من شهادة التطعيم.