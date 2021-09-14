شيخ الأزهر يناقش إنشاء مركز تعليم اللغة العربية داخل غينيا الإستوائية

تساؤلات كثيرة عبر محرك البحث «جوجل»، بخصوص مركز تعليم اللغة العربية في غينيا الإستوائية، بعدما استقبل شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، السفير حداد الجوهري، سفير مصر الجديد لدى غينيا الاستوائية، بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

شيخ الأزهر يناقش إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية

وناقش الإمام الأكبر أحمد الطيب، إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية مع السفير حداد الجوهري في غينيا الاستوائية، وذلك لتأهيل دعاة الدين والأئمة داخل غينيا الإستوائية للدراسة في الأزهر الشريف، حيث أكد «الطيب»، أن برنامج تدريب الأئمة بأكاديمية الأزهر يؤتي ثمارًا طيبة، في رفع كفاءة الأئمة، وتدريبهم على التعامل مع القضايا المستجدة.

وبخلاف إنشاء شيخ الأزهر، لمركز تعليم اللغة العربية في غينيا، أكد الطيب دور الأزهر الشريف في تدريب الأئمة في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الأكاديمية لها دور كبير في محاربة الأفكار المتطرفة، في ظل الإجراءات والأوضاع الاحترازية التي فرضها فيروس «كورونا» على العالم بأكمله.

وأوضح الطيب، أن الأزهر الشريف واصل تعليم الأئمة من مختلف دول العالم، عبر دورات تدربية عبر الإنترنت، موضحا أن الأزهر يكثف جهوده لنشر العلوم الإسلامية واللغة العربية، فضلا عن استقبال الطلاب الوافدين من أكثر من 100 دولة، حول العالم للتعليم داخل أكاديمية الأزهر.

الجوهري: نحرص على تدعيم العلاقات بين الأزهر وغينيا

وفي المقابل، أعرب السفير حداد الجوهري عن أهمية اللقاء مع شيخ الأزهر الشريف، وإتاحة الفرصة لمناقشة رفع مستوى التعاون التعليمي والدعوي مع دولة غينيا الاستوائية والأزهر الشريف.

كما أكد الجوهري، حرصه على تدعيم العلاقات التعليمية بين الأزهر الشريف وغينيا الاستوائية، مشيرا إلى أن هذا التعاون خطوة لإمداد طلاب وأئمة غينيا الإستوائية بمناهج الأزهر الشريف وخبراته، في دعم التسامح ونشر الصورة الصحيحة للإسلام.

وزيرة الصحة تلتقي شيخ الأزهر

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، التقت الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك لبحث سبل استمرار التعاون في دعم القطاع الصحي، داخل مقر مشيخة الأزهر الشريف.