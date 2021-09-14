خالد الجندي يرد على منكري الأمور الغيبية: 85% من الدين مش في القرآن

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لا مجال للعقل أن يفكر فى الأمور الغيبية، ويجب أن نقول إننا آمنا بما جاء فى كتاب الله فقط، موضحًا أن أول إيمان العبد هو الإيمان بالغيب، «ربنا أعطانا العقل لنفكر، طيب لو واحد تعب، ليه مايفكرش، وبيروح للدكتور، عشان تُشفى وينجيك من مرضك».

الطبيب يهمه إنقاذ المريض وليس إقدامه على قطع الشرايين

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه ليس من المعقول أن يذهب المريض الذي قُطعت شريان يده للطبيب، ويقوم الطبيب بطرح عليه عدة أسئلة مثل لماذا قطعت تلك الشريان، أو السبب الذي دفعه لذلك، بل يقوم الطبيب بالتدخل الجراحي في العاجل من أجل إنقاذه دون تفكير.

مُنكرو الأمور الغيبية «أشخاص عُميت قلوبهم»

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن هناك أناسا عُميت قلوبهم، فمنكرو رحلة الإسراء والمعراج ليسوا قادرين على تصور أن هناك أمرا غيبيا قد حدث، «الناس دي بتقيس رحلة المعراج بالنبي، وليس برب النبي، ويقولك مجاش فى القرآن، عاوز أقول لهم 85% من الدين مش فى القرآن».

وتابع الشيخ خالد الجندي: «الناس تقولك إزاي سيدنا موسى يقول لسيدنا النبي بخصوص عدد الصلوات، قول لربنا يخففهم حتى أصبحوا خمس، مش قادرين يفهموا إن دي أمور غيبية».