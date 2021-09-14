صرف مرتبات سبتمبر 2021 لـ5 ملايين موظف الثلاثاء المقبل

ينتظر عمال وموظفو الجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 يوم الثلاثاء المقبل حتى يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر، وبحسب كتاب دوري صادر عن وزارة المالية قبل نهاية العام المالي الماضي في يونيو، نظم عمليات ومواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 لتكون على مدار الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 23 سبتمبر المقبل.

33 وزارة تصرف في اليوم الأول 21 سبتمبر

ووفقًا للكتاب الدوري، تُصرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعمال والموظفين بنحو 33 وزارة ومصلحة وجهة ومديرية تابعة للدولة في اليوم الأول لصرف المرتبات ليكون موافق للثلاثاء 21 من الشهر المقبل.

وتشمل الوزارات التي سيصرف عمالها مرتبات شهر سبتمبر 2021 وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتموين والتجارة الداخلية والنقل والمواصلات والقوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، ووزارة شؤون مجلس النواب، والثقافة والطيران المدني والبترول والسياحة والصناعة والتجارة الخارجية بالإضافة إلى المصالح والهيئات والفروع بالمحافظات.

أما في اليوم التالي الأربعاء 22 سبتمبر، يصرف عمال وموظفو 20 وزارة وجهة حكومية صرف مرتبات سبتمبر، على رأسهم وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي بينما يصرف في نفس اليوم موظفو هيئات النيابة العامة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يصرف موظفو 13 وزارة وجهة ومصلحة المرتبات يوم الخميس 23 سبتمبر.

وبالنسبة للعمال والموظفين بجميع الوزارات والهيئات ممن لم يتمكنوا من الصرف في الأيام الثلاثة الأولى، أتاح الكتاب الدوري يومي الـ 26 و27 سبتمبر موعدا لصرف مرتبات موظفي جميع الوزارات.