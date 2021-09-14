للمسافرين.. الصحة تستعد لاستقبال لقاح فايزر الخميس المقبل

تستعد وزارة الصحة والسكان لاستقبال الشحنة الأولى من لقاح فايزر فى مصر الخميس المقبل بشحنة قدرها نحو 261 ألف جرعة، وأعلنت الوزارة عن جاهزيتها لاستقبال اللقاح في ثلاجات خاصة به تصل إلى 61 ثلاجة من اليونيسيف لحفظ اللقاح، نظرا لأن لقاح فايزر يحتاج الى درجة معينة لحفظه تختلف عن باقي اللقاحات المتوافرة حاليا والتي يمكن حفظها في درجة الحرارة العادية من 2 لـ8 درجة مئوية.

المدة الزمنية بين جرعتي لقاح فايزر

وقالت الوزارة وفقا لبيانات الشركة المنتجة لقاح فايزر في مصر، إن اللقاح يؤخذ على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، وعن الأعراض الجانبية للقاح فايزر في مصر، أشارت الوزارة الى أن جميع لقاحات كورونا لها أعراض جانبية وهى رد فعل طبيعي للجهاز المناعي تتمثل في: ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة وهناك بعض المواطنين تظهر عليهم أعراض كتنميل مكان التطعيم أو تكسير في العضلات وكلها أعراض بسيطة تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج للذهاب الى طبيب.

فاعلية لقاح فايزر

وعن فاعلية لقاح فايزر، أكدت الوزارة أنه وفقا للشركة المنتجة، اللقاح أثبت فاعلية تصل إلى 95% ضد أعراض فيروس كورونا، وعن الفئات التي يجب أن تحصل على اللقاح قالت الشركة إنه يعطى لجميع المواطنين ويمكن للحوامل أن تتعاطى اللقاح.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة والسكان مجددا المواطنين إلى ضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة التطعيم الموضوعة وهي تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن لقاحات كورونا لا تمنع من الإصابة بالفيروس، وإنما تخفف من حدة الأعراض في حال ظهورها وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، مؤكدة على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ ما يلزم للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.