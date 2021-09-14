سهر الصايغ عن أسامة أنور عكاشة: تمنيت تقديم شخصية أنهار في «أرابيسك»

تواصل الفنانة سهر الصايغ، تصوير مشاهدها في فيلمها السينمائي الجديد «الباب الأخضر»، الذي يعيد الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة للحياة من جديد، وهو من إخراج المخرج رؤوف عبدالعزيز.

سهر الصايغ: تمنيت منذ طفولتي العمل معه لكن الحظ لم يسعفني

تحدثت سهر الصايغ عن اشتراكها في عمل من كتابة أسامة أنور عكاشة، وقالت لـ«الوطن»: «تمنيت منذ طفولتي العمل معه، لكن الحظ لم يسعفني، لكنني سعيدة حاليا بالمشاركة في عمل من كتابته».

وقالت إن فيلم «الباب الأخضر»، يسجل التعاون الثاني مع المخرج رؤوف عبد العزيز، بعد تجربتهما الأولى في مسلسل «الطاووس» الذي عرض في شهر رمضان الماضي، قائلة: «استمتعت معاه في التجربة الأولى، وخرج مني حاجة مختلفة تمامًا.. أنا مبسوطة وحاسة أنها فرصة كبيرة».

وعن العمل الذى تمنت تقديمه من تأليف أسامة أنور عكاشة، قالت «تمنيت تجسيد شخصية أنهار في مسلسل أرابيسك».

الباب الأخضر من بطولة سهر الصايغ وإياد نصار

جمعت المشاهد الأولى للفيلم، داخل ديكور استوديوهات جهاز السينما، كلا من إياد نصار، وسهر الصايغ، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، ونسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020.

كما قررت الشركة المنتجة مع انطلاق أولى مشاهد العمل، بعد حالة التكتم الشديد، الإعلان عن كوكبة النجوم المشاركين بالفيلم، وهم خالد الصاوي، و إياد نصار، وسهر الصايغ، ومحمود عبد المغني، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، نسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور.

فيلم «الباب الأخضر»، تدور أحداثه حول تمسك الإنسان المصري بالمبادئ والأخلاق، تحت أي ظروف، مهما كانت، سيناريو وحوار إسامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، إخراج رؤوف عبد العزيز.