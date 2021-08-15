خبير اقتصادي: العاصمة الإدارية نقلة عمرانية وتجارية وصناعية غير مسبوقة

قال الدكتور عبد الرحمن خليل، الخبير الإداري والاقتصادي، إن العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة عمرانية وتجارية وصناعية غير مسبوقة، وهي تمثل الجمهورية الجديدة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أمر محل ملاحظة ومتابعة واهتمام المستثمرين في المنطقة العربية وفي العالم.

وأضاف «خليل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد خطط، لكنها أصبحت واقعا ملموسا خلال فترة وجيزة في عمر التنمية التي تستغرق عقود، مشيرا إلى أن معدلات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في أعلى مستوياتها الفترة الحالية.

وأوضح «خليل» أن المنافسة شرسة بين الشركات، وأن الكل تجاوز مرحلة التنافس في التصميمات إلى مرحلة التنافس في التشغيل، لافتاً إلى منطقة الداون تاون داخل العاصمة الإدارية تحولت إلى مركز للمال والأعمال، يضم الأبراج والشركات العالمية كمركزا لها.

الحكومة بذلت الكثير من المجهودات في العاصمة الإدارية الجديدة

وأشاد «خليل» بالجهود المبذولة من قبل الحكومة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وأن التنمية هناك تمضي على قدم وساق، وأن الدولة خلقت بتيسيراتها ومزايا الاستثمار، المنافسة بين الشركات على تقديم أفضل ما لديها، لافتاً إلى أن المنتج الفندقي لا يزال محدودا داخل العاصمة الادارية التي تشهد إقبالا أكبر من قبل المنتجات العقارية الأخرى.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس، العديد من المشروعات العقارية الجديدة بمدينة بدر، وأعطى توصياته للعاملين في مجال العقارات والمشروعات العقارية بعدم طرح أي مشروع سكني أو عقاري للمواطنين قبل أن يجري تنفيذ حوالي 30% منه.

يأتي ذلك بما يحقق المزيد من الاطمئنان للمواطنين وحرصًا على أموالهم، دون وجود أي شكوك تجاه الشركة المنفذة للمشروعات أو الخوف من عدم استكمال المشروع وضياح حقوق المواطنين.