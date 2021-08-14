خبير اقتصادي: تنظيم الدعم المقدم في الخبز يهدف لترتيب الإنفاق وفق احتياجات المواطن

قال الخبير الاقتصادى، بلال شعيب، إن الدولة المصرية تقدم دعماً متزايدا «سنويا» بالموازنة العامة للدولة بهدف دعم الطبقات الفقير، حيث وصل هذا الدعم فى بند وحيد فقط للسلع التموينية إلى 87 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه عن العام السابق، يمثل دعم الخبز فيها نحو 50% من قيمة الدعم الموجه للسلع التموينية.

وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن رغيف الخبز المدعم لا يصل إلى من يستحقه، وبالتالى تتجه الدولة إلى عملية التوزان فى الدعم، عن طريق إعادة ترتيب الانفاق وفقا لاحتياجات المواطنين، لذلك تفكر الدولة فى زيادة أسعار الخبز بهدف التوزيع العادل للدعم.

وأوضح شعيب: أن رفع أسعار الخبز يحقق المطالب التى طالبت بها ثورة يناير، والتى تتلخص فى «عيش- حرية عدالة أجتماعية»، حيث يحقق رفع سعر الخبز مطلب العدالة الاجتماعية ويساهم فى توصيل الدعم لمن يستحقة ومنعه عمن لا يستحق، مطالبا الدولة بالنظر فى إمكانية أن يصبح الدعم نقدى، بدلا من دعم السلع، مشيرا إلى أن الدعم النقدى سيقطع الطريق أمام من يستحلون قوت الشعب المصرى الذين يبيعون السلع فى السوق السوداء بالأسعار الحرة، ما يحرم المواطن المستحق.

ولفت إلى أن الموازنة الأخيرة للدولة المصرية تعد الأكبر فى تاريخها، حيث تقدر بنحو 1.8 ترليون جنيه.

وتابع: «أن الدولة خصصت فى الموازنة العامة لبند الصحة نحو 275 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 17 مليار جنيه عن العام السابق، وذلك لإيمان الدولة بصحة المواطن، ومجابهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى 10 مليار جنيه لعلاج الغير قادرين، بالإضافة إلى 75 مليار جنيه لتنمية الريف المصرى، ولإيمان الدولة أيضا بالبحث العلمى خصصت 64 مليار جنيه، بزيادة 4 مليارات جنيه عن العام السابق.

واستطرد: «أن الدولة خصصت للتعليم قبل الجامعى نحو 256 مليار جنيه بزيادة 14 مليار جنيه عن العام السابق، أما التعليم الجامعى فبلغت المخصصات له حوالى 132 مليار جنيه بزيادة 10 مليار جنيه عن العام السابق، كما خصصت الدولة لمشروع «تكافل وكرامة»، نحو 20 مليار جنيه.