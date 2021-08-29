خبير اقتصادي: مصر مؤهلة لتكون من أقوى 20 اقتصاد في العالم

أشاد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، مستشار التخطيط والتنمية الاقتصادية للاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، بمشاركة الرئيس السيسي في القمة الرابعة لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنويا، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأفارقة وأعضاء مجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية، والتي أظهرت قوة الاقتصاد المصري ونجاحه وصموده أمام جائحة كورونا، وتحقيقه معدلات تنمية مرتفعة بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

إظهار قوة الاقتصاد المصري في قمة العشرين

وأضاف غراب، في تصريحات صحفية، أن إظهار قوة الاقتصاد المصري في قمة العشرين أمام حكومات العالم، وعدم تأثره بأي أزمات، وبدء مصر في توطين وانتاج لقاحات فيروس كورونا، وتهيئة واستقرار مناخ الاستثمار بمصر بما فيه من تيسيرات وتشريعات اقتصادية وقدرته على إنجاح أي مشروعات استثمارية تدخل فيه، يساهم بقدر كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن مجموعة العشرين تتحكم في أكثر من 5 آلاف شركة استثمارية عالمية، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت على مدار السنوات الماضية .

مصر تعتبر أكبر الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تعتبر أكبر الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة أفريقيا بمعدل نحو 5.9 مليار دولار عام 2020، موضحا أن مصر مؤهلة لتكون من أقوى 20 اقتصاد في العالم بفضل نجاح القيادة السياسية في الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق معدلات عالية في النمو والناتج المحلي، والذي نتج عنه إشادة كبرى المنظمات الدولية ومؤسسات الاقتصاد العالمية، موضحا أن مصر اتبعت نهجا لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار ودول العالم أجمع وتبادل الخبرات الاقتصادية بما يحقق نهضة اقتصادية كبرى.

وأكد غراب، أن الرئيس السيسي أوضح للعالم كله وخاصة الدول المتقدمة، أهمية التوزيع العادل وتوفير لقاحات كورونا لمساندة ودعم دول أفريقيا، وتسهيل نقل الخبرات التكنولوجية لدول القارة السمراء لتجنب مخاطر فيروس كورونا وتعافي الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن مصر الكبيرة دائما هي التي تطالب بحقوق أشقائها الأفارقة وتسعى للنهوض باقتصاديات دول القارة السمراء.