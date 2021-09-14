شروط الاشتراك في مزاد «الجمارك» غدا لشراء سيارات وموتوسيكلات

تبدأ مصلحة الجمارك المصرية صباح غدا الأربعاء، في تنظيم مزاد علني لبيع نحو 26 سيارة واردة من الخارج، بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط.

وبحسب الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك، تمثل السيارات التي سيجري عقد المزاد العلني عليها، ما قبل تنازلات العملاء، أو مصادرة المصلحة لنحو 26 سيارة من ماركات متعددة.

وتتنوع الماركات التي ستعرضها «الجمارك» في مزاد الغد، بين سيارات بورش وجي أم سي وتويوتا وسيارات باجيرو وهامر، وفولكس، ومتسوبيشي، ومرسيدس، ودودج بيك أب كابينة مزدوجة، وجاك سياسيه طويل، وميني باص كيا، وميكروباص هذا بالإضافة إلى عدد من الموتوسيكلات الكهربائية، وكذلك لوط مواتير وارد من الخارج.

400 جنيه قيمة كراسة الشروط

وحددت «الجمارك» قيمة كراسة الشروط لتسجل نحو 400 جنيه والتي بدأت في بيعها بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي المتفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

وأكدت «الجمارك» على موقعها على الإنترنت، إمكانية معاينة العملاء والراغبين في دخول المزاد للسلع المعروضة داخل المزاد، إذ تعرضها في ساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية، وحتى غدا الأربعاء.

الأوراق اللازمة لدخول المزاد

وأشارت «الجمارك»، إلى أن هناك عدد من الأوراق اللازمة لدخول المزاد منها بطاقة الرقم القومي، بالنسبة للأفراد أو البطاقة الضريبية للتجار، مع إتاحة فرصة اصطحاب فننين لديهم خبرة في معاينة السيارات والموتوسيكلات والمواتير.

10 آلاف جنيه مبلغ تأمين دخول المزاد العلني

ولفتت مصلحة الجمارك المصرية، إلى أنه بعد شراء كراسة الشروط بقيمة الـ400 جنيه، يجب على الراغب في دخول المزاد دفع تأمين دخول المزاد بقيمة 10 ألف جنيه، ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وأكدت أن عملية البيع بالمزاد العلني تتم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019.