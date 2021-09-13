تفاصيل مزاد «الجمارك» لبيع سيارات هونداي وBMW وتويوتا الأربعاء

تعقد مصلحة الجمارك المصرية مزادا علنيا لبيع 26 سيارة وموتوسيكلا ولوط مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة 12 ظهر الأربعاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري، بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

ووفقاً لمصلحة الجمارك تُعد السيارات التى ستُعقد جلسة المزاد لبيعها من تنازلات ومصادرات المصلحة من ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة، تشمل (هونداي، وBMW، وتويوتا، وبورش، وجي أم سي، وباجيرو، وهامر، وفولكس، ومتسوبيشي، ومرسيدس، ودودج بيك أب كابينة مزدوجة، وجاك سياسيه طويل، وميني باص كيا، وميكروباص)، إضافة إلى موتوسيكل كهربائي، ولوط مواتير.

كراسة الشروط بـ400 جنيه

وبحسب مصلحة الجمارك، تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي المتفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

وأتاحت المصلحة فرصة معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة، وساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

الأوراق المطلوبة لدخول المزاد

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية، فيما تُقدم البطاقة الضريبية كشرط دخول المزاد للخاضعين لها وهم التجار، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك، أو أثناء المزاد، ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.