حقيقة إلزام أولياء الأمور بسداد 10% من مصروفات المدارس الخاصة قبل التحويل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة إلزام أولياء الأمور بسداد 10% من مصروفات المدارس الخاصة عند التحويل منها، وذلك بعد أن تعددت شکاوى أولياء أمور بعض المدارس الخاصة والدولية الراغبون في التحويل من المدرسة والتي يتضررون فيها من إصرار إدارة المدرسة على إلزامهم بسداد 10% من المصروفات، بحجة أن ذلك منصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 120 لسنة 2014 الصادر بشأن التعليم الخاص، والقصد من ذلك التسويف في تأخير الملفات وتأخير التحويل الإلكتروني حتى حلول الأول من سبتمبر.

الخريطة الزمنية لجميع مراحل التعليم المختلفة

وأضافت «الوزارة» في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه: «تضمنت المادة (11) من القرار الوزاري (420) لسنة 2014 بدء السنة الدراسية وفقا للخريطة الزمنية للدراسة، كما تضمنت الفقرة (1) من المادة (32) من ذات القرار، أنه إذا تم التحويل قبل بدء السنة الدراسية يتم الرد بعد خصم 10% من قيمة القسط الأول»، وباستقراء النصوص السابقة يتضح أن توقيت السنة الدراسية الواردة بالمادة (29) من القرار الوزاري 120 لسنة 2014 هو توقيت بدء الخريطة الزمنية إذ اعتمد الدكتور وزير التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022 -2021، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، حيث يبدأ العام الدراسي يوم 9 أكتوبر، وللمدارس الدولية يبدأ اعتبارًا من 12 سبتمبر الجاري.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن المادة (32) تخص ولي أمر الذي نوى الاستمرار بوجود نجله بالمدرسة، والدليل ذلك قيامه بسداد مصروفات الدراسة بالمدرسة أو جزء منها، والدليل على ذلك تضمن المدة المذكورة عبارة «يتم الرد بعد خصم 10% من قيمة القسط الأول» في حالة استحداث أمر ما يحول دون استمرار نجله بالمدرسة، أما أولياء الأمور الذين لم يقوموا بسداد مصروفات المدرسة أو القسط الأول، بل زيادة على ذلك قام بتقديم طلب التحويل ووافقت عليه المدرسة مما يعنى علمها على سبيل اليقين برغبة ولى الأمر النقل من المدرسة.

«التعليم» تشدد على إنهاء تسليم ملفات الطلاب الراغبين في التحويل

وأكدت الوزارة في المستند الذي جرى تعميمه على جميع المديريات التعليمية، أن أولياء الأمور لطالما قدموا طلبات التحويل من المدرسة المذكورة قبل بداية السنة الدراسية وفقًا للخريطة الزمنية المحددة «أي أن المدرسة على علم برغبة أولياء الأمور في التحويل» فلا يوجد أحقية للمدرسة بمطالبة أولياء الأمور بمداد نسبة 10% من المصروفات أو أي مبالغ أخرى، مشددة على جميع المدارس الخاصة والدولية بتسليم ملفات الطلاب الراغبين في التحويل من المدرسة وإتمام التحويل الإلكتروني بدون طلب سداد أية مبالغ مالية للمدارس طبقًا لما جرى عرضه، وإخطار الوزارة بصورة من التنفيذ حتى يمكنها عرضها على اللجنة العليا لشئون المدارس لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاء ذلك.