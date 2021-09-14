تعليمات مهمة من التعليم لـ«المديريات» بشأن طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة للمديريات التعليمية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2021، والذي ينطلق يوم 9 أكتوبر، مشددة على ضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم تعمل على تنمية مهاراتهم، لافتة إلى أن الدراسة تبدأ اعتبارًا من 9 أكتوبر الجاري.

الاهتمام بـ ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين

وأضافت الوزارة في الكتاب الدوري رقم 24 المرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، أنه يجب على جميع المديريات التعليمية التنسيق مع الإدارات والمدارس والاهتمام بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين والعمل على توفير كافة سبل الرعاية لهم، ولا سيما الرعاية النفسية.

عقد لقاءات دورية مع ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتخصيص الأدوار الأرضية لهم

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة عقد لقاءات دورية مع الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور كل من مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل أي صعوبات أو معقوات قد تواجهم وتحول بينهم وبين تحقيق أهدافهم وتحصيلهم الدراسي، بالإضافة إلى تخصيص أماكن مناسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية بالمدارس والمنشأت التعليمية، مشيرة إلى ضرورة عقد لقاءات دورية بين مديري المديريات والإدارات التعليمية مع أولياء الأمور والاستماع لمقترحاتهم بشأن العملية التعليمية.

تفعيل الحضور والغياب في المدارس

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على بدء العام الدراسي بحضور جميع الطلاب والمعلمين حتى لا تتأثر المناهج المقررة لكل صف بمراحل التعليم المختلفة، مشددًا على ضرورة تفعيل الحضور والغياب.

حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة

وشددت على حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها أو الترويج لأي منها بالمدارس، وتشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق (Teamwork) داخل المدارس والمؤسسات التعليمية؛ بما يضمن خلق أجيالٍ واعية ومتميزة ومواكبة لمتطلبات العصر الراهن ومستعدة للمستقبل.