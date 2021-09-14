«التعليم»: تعليمات مشددة بشأن قبول طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بشروط القبول بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، ومرحلة رياض الأطفال وفقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة في هذا الشأن، لافته إلى أنها حريصة على توفير مقررات دراسية لهذه المراحل تهتم بتنمية مهارات الفهم والابتكار لدى الطلاب.

الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات

وأضافت الوزارة في الكتاب الدروي رقم 24 والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات، مشددة على ضرورة عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين.

«التعليم»: بدء العام الدراسي الجديد 9 أكتوبر المقبل وسط إجراءات وقائية مشددة

كما شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية على المدارس والتقليل من أوقات تواجدهم في بمكاتبهم للتأكد من انتظام العمل بالمدارس، مشيرة إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ اعتبارًا من 9 أكتوبر المقبل وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أنها حريصة على تفعيل مجموعات التقوية في جميع المدارس اعتبارًا من بداية الدراسة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء على أولياء الأمور، مؤكدة أنه يجرى توقيع أقصى العقوبات على أي معلم يستغل فترة إجازته للعمل في مراكز خاصة.

«شوقي»: نبهنا على جميع المدارس بضرورة إلزام الطلاب بالزي المدرسي الموحد

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعلن كافة التفاصيل الخاصة بمناهج رياض الأطفال والصف الرابع الابتدائي قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشددًا على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الالتفات إلى الكتب التي يجرى الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه جرى التأكيد على جميع المدارس بضرورة إلزام الطلاب بالزي المدرسي الموحد، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.