«التعليم» تكشف عن «رسالة مهمة» يجب ظهورها عند تقديم طلبات تظلم الثانوية

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة للمرة الثانية لإعادة فحص أوراق الإجابات يدوياً، مؤكّدة أنَّ آخر موعد لتلقي التظلمات، يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بجميع التعليمات الخاصة بتقديم طلبات التظلمات، لافتة إلى أنَّ التظلمات تمت لأول مرة مجاناً وللمرة الثانية بمقابل مبلغ مالي.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّه في حالة رغبة الطالب في تقديم تظلمات لإعادة فحص الأوراق يدوياً يجب دفع القيمة المالية للتظلم وهي 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة، وبعد الدفع يلزم أن يدخل الطالب على موقع التظلمات وتحديد المادة أو المواد التي يريد التظلم فيها في إطار المبلغ المدفوع، والضغط على زر «إرسال الطلب».

«التعليم» تسمح للطالب وولي أمره بالاطلاع على ورقة الإجابة

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّه لابد من ظهور رسالة «تمّ حفظ طلب التظلم»، لافتة إلى أنه يمكن للطلاب طرح أي استفسارات الخط الساخن رقم 19368، مشيرة إلى أنَّ المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي جريص على فحص أوراق التظلمات بدقة، مؤكدة أنه يسمح للطالب وولي أمره الاطلاع على ورقة الإجابة.

«شوقي»: أضفنا درجات رأفة بواقع 5% لطلاب الثانوية العامة الذين هم على حافة النجاح

جدير بالذكر، أنَّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكّد أنَّ تظلمات الثانوية العامة للمرة الأولى تمت إلكترونياً ومجاناً دون أي رسوم، موضحاً أن الوزارة حرصت على إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للتقديم على تظلمات في جميع المواد الدراسية.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له، أنَّه تمّ إضافة درجات رأفة بواقع 5% لطلاب الثانوية العامة الذين هم على حافة النجاح، وتمّ الأخذ في الاعتبار تنسيق هؤلااء الطلاب للجامعات، مشيراً إلى أنَّ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنَّه سيتمّ تصحيح امتحانات الدور الثاني إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري، لافتاً إلى أنَّها عقدت بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم.