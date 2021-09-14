«التعليم»: 769 ألف معلم تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار الاهتمام ببدء العام الدراسي الجديد 2021/ 2022 حضوريًا بالمدارس، وحرصًا على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب.

أشارت الوزارة، في بيان عاجل لها، إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا، حتى الآن، يبلغ 266995 بنسبة 17%، بينما يبلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة 501697 بنسبة 31%، (بإجمالي نحو 769 ألفا للجرعتين)، ويبلغ عدد المسجلين لتلقي اللقاح 859942 بنسبة 54%، فى حين أن عدد العاملين الجاري تسجيلهم 61992 بنسبة 4%، من إجمالي 1604891 هو عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم في الـ27 محافظة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد شددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في تسجيل العاملين على موقع وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية، وأن انتظام العام الدراسي الجديد بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح.