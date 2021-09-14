الدكتور عمرو خيري.. طبيب فيديو «اسجد لكلبي» أمام الجنايات

بعد موجة غضب اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي بسبب فيديو «اسجد لكلبي»، الذي ظهر خلاله الدكتور عمرو خيري، رئيس قسم العظام في جامعة عين شمس، وطبيب آخر يدعى «معتز»، وموظف إداري، وهم يتنمرون على ممرض يدعى عادل سالم داخل عيادة مستشفى خاص لمدة 4 دقائق، كان خلالها الطبيب عمرو خيري يوجه أوامر للممرض بـ«نط الحبل» والسجود لـ«كلب»، انتهى الأمر بحبس المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهم التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.

الدكتور عمرو خيري: فيديو اسجد لكلبي كان هزار

وقال الدكتور عمرو خيري، رئيس قسم العظام في مستشفى عين شمس، أمام جهات التحقيق، إن فيديو «اسجد لكلبي» كان على سبيل المزاح مع الممرض عادل سالم، نظرًا لوجود صداقة كبيرة بينهما، وأنهم اعتادوا على المزاح داخل العيادات وخاصة بعد الخروج من غرف العمليات حتى يكون ذلك سببًا في كسر حالة الجمود والصرامة التي يمرون بها وقت إجراء العمليات الجراحية، وأن الفيديو كان بسبب سخرية الممرض من كلب يملكه الطبيب عمرو خيري، وأنه طلب من الممرض «نط الحبل» كنوع من المزاح فقط، وأن موضوع السجود للكلب تم فهمه بالخطأ، فلم يكن داخل المستشفى كلب حتى يتم السجود له.

الممرض: كنت خايف على أكل عيشي

واستمعت النيابة لأقوال الممرض عادل سالم في واقعة «اسجد لكلبي» على مدار 4 ساعات متصلة، وشرح خلال التحقيق تفاصيل الواقعة بقوله إنه تعرض لضرر نفسي بالغ السوء بسبب انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب أيضًا في أضرار نفسية على أسرته وجيرانه ومنطقة القلج التي يقيم فيها، وأن جميع السكان في المنطقة تضامنوا معه في الحصول على حقه من قبل المتهمين، موضحًا أنه كان يتجاوب مع الطبيب من أجل الحفاظ على عمله ورزقه، خشية أن يتم فصله ويقطع رزقه بحسب قوله «كنت خايف على أكل عيشي».