بعد حبسه 4 أيام.. القصة الكاملة لواقعة طبيب «اسجد لكلبي»

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمس الأحد، بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ، لمدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ فيديو«السجود للكلب».

كانت النيابة العامة قررت استدعاء طبيب جامعة عين شمس، في واقعة فيديو «اسجد لكلبي»، لجلسة تحقيق لسماع أقواله في الفيديو المثير للجدل، الذي تضمن إهانة للممرض عادل سالم وإجباره على قفز الحبل مرات متكررة، وتوجيه أمر آخر إليه بالسجود للكلب، وعندما رفض أصدر الطبيب أمرًا آخر بأن يعطي التحية للكلب فاستجاب الممرض لهذا الأمر، وأظهر الفيديو الطبيب والممرض واثنين يظهر من ملابسهما أنهما من أفراد أمن إداري.

واستمعت النيابة لأقوال الممرض عادل سالم، في جلسة تحقيق مدتها 4 ساعات، ليلة أمس، امتدت حتى الساعة الرابعة فجرًا وانتهت بصرفه من سرايا النيابة العامة، وقال الممرض إن الواقعة حدثت منذ 6 أشهر، وأنه كان مضطرًا لتنفيذ أوامر الطبيب حتى لا يكون ذلك سببًا في قطع رزقه وتركه للعمل الذي بمثابة مصدر الدخل الخاص به وبأسرته.

وقال الممرض عادل سالم، في جلسة تحقيقات مطولة أمام نيابة الوايلي، إن الواقعة حدثت منذ 6 أشهر، وإنه كان ينفذ تعليمات الطبيب؛ خوفًا من انقطاع مصدر رزقه، حيث لا يمتلك مهنة أخرى سوى عمله كممرض، لافتًا إلى أنه رفض طلب السجود للكلب عندما قال له الطبيب: «اسجد لكلبي سجدتين ابدأ قول الله أكبر»، ليرد الممرض قائلًا: «مش حسجد يا دكتور كهربني أحسن أنا مش بسجد لغير الله»، فكرر الطبيب طلبه بقوله: «اسجد والذنب عليا أنا» ولكنه تمسك بالرفض.

وأضاف الممرض أن انتشار فيديو «اسجد لكلبي» تسبب في إلحاق الضرر به بشكل كبير بين أسرته وجيرانه وسكان المنطقة التي يقيم فيها في منطقة القلج بالقليوبية، كما أنه تسبب في أذى واسع لابنته خريجة كلية الحقوق التي كانت تنوي الالتحاق بكلية الشرطة، وطالب النيابة العامة بحذف الفيديو من على منصات التواصل الاجتماعي حتى لا يكون مصدر إيذاء نفسي له.

من جانبه وصف الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس، صاحب واقعة الفيديو، الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، الواقعة بأنها «هزار غريب»، موضحًا: «لو تشوفوا طبيعة مهنتنا بيبقى فيه هزار غريب شوية في غرف العمليات وده بيزود الروابط بيننا، ومفيش فرق بين دكتور ومدير وأستاذ».

وأضاف صاحب الواقعة خلال تصريحات تلفزيونية: «الفيديو كله حصل وهو عبارة عن هزار ومزاح، وممكن تسألوا عني زملائي والتمريض وأساتذتي أنا إزاي بدعمهم، والتمريض ضهرنا ومن غيره نفشل وعلاقتنا بيهم قوية جدا وكلهم إخواتنا».