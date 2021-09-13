محامٍ: طبيب واقعة «اسجد لكلبي» يواجه جرائم مختلفة أبرزها ازدراء الأديان

قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، محامٍ بالنقض، إن واقعة تعذيب الممرض التي جرت في أحد المستشفيات، وطلب طبيب منه «السجود لكلب»، إذا ثبتت، فإنها تمثل عدة جرائم مختلفة، تشمل ازدراء الأديان، والتنمر، واعتداء على الخصوصية بالقوة، واستغلالا للوظيفة، بحسب القانون المعدل، وكذلك التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي والسب والقذف.

عقوبة الطبيب تصل إلى 10 سنوات سجنا

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، «كلمة إنه يسجد للكلب ده أمر صعب جدا، قد يصل للكفر، وكمان ظهرت القسوة من قبل طبيب ضد أحد عماله، وده يشمل ازدراء أديان وتصوير بغير رضا واستغلال النفوذ والسلطة المزعومة للإيذاء البدني على الممرض، وكل جريمة من دول ليها عقوبة واحدة، ولكن العقوبات مربوطة ببعض، لذا ياخد أعلى عقوبة التي تصل إلى 10 سنوات».

مطالبة الممرض للجميع بحذف الفيديو الخاص به

يشار إلى أن الممرض عادل سالم ذكر أن الواقعة تسببت في مشكلات كبيرة له لشخصه ولأسرته، لدرجة أنه لم يعد قادرا على مواجهة البلد التي يعيش فيها مطالبا الأشخاص بحذف الفيديو الخاص به.

المحامي: دفاع المتهم أكد أن الواقعة من 3 سنين رغم أنهم يرتدون الكمامات الطبية

وفي الوقت الذي أكد محامى المجني عليه أنه ينتظر قرار النيابة، خاصة أن الطبيب أهان منطقة القلج بالقليبوبية بالكامل، التي يعيش فيها الممرض، حيث طالب الطبيب الممرض بالسجود للكلب مرتين، ويرى أن الطبيب تطاول على الذات الإلهية، وهذه الواقعة حدثت منذ 6 أشهر فقط، وليس 3 سنين كما زعم دفاع الطبيب، لأن الأشخاص يرتدون الكمامات الطبية.