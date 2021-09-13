الديهي عن واقعة «اسجد لكلبي»: لا إنسانية.. والطبيب غير متزن نفسيا

علق الإعلامي نشأت الديهي على القبض على الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، على خلفية اتهامه وآخرين، بالتنمر على ممرض، وإجباره على السجود لكلب، إذ قال إن ما قام به الطبيب وطلباته من الممرض سخافات غير مقبولة، وهي واقعة غير إنسانية، تنم عن سقوط لدى هذا الطبيب، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم.

هناك مشكلة في تربية وتكوين وفهم وعلم طبيب السجود للكلب

وأضاف «الديهي» أن لهذا الطبيب مشكلة في تكوينه وفهمه وعلمه، مشددًا على أن سلوك الدكتور عمرو خيري يحتاج لطبيب نفسي، ليشرح لنا كيف يتلذذ الإنسان بإهانة إنسان آخر، موضحًا أن الطبيب غير متزن نفسيًا، فهو يريد أن يكرم كلبا بإهانة إنسان، فأراد أن يثبت أنه رحيم بالكلب بهتك عرض إنسان، موضحًا أن الطبيب تحدث مع أحد البرامج الإعلامية قائلًا: «كنت بهزر بوقاحة غير مقبولة».

واقعة «السجود للكلب» بمثابة قتل عمد

واعتبر الإعلامي أن واقعة السجود للكلب ليست تنمرا، وإنما بمثابة قتل عمد، متسائلًا: «هل هناك بعد قتل روح وأمل وكرامة الإنسان قتل، فالقتل المعنوي يعني أن الإنسان يعيش في ذل»، مؤكدًا أن الممرض اغتيل اغتيالا معنويا، وما جرى له أخطر من ضرب النار، ولكن لا أعفيه من الخطأ، فهو أخطأ بحق نفسه.

نشأت الديهي يُشيد بمشروعات الطاقة في مصر

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي أن مصر أصبحت أكبر منتج للنفط في القارة الإفريقية خارج الأوبك، وطاقة التكرير بها هي الكبرى إفريقيًا على مدار 10 سنوات، بإنتاج 800 ألف برميل يوميًا، موضحًا أن نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي وصل إلى 27% بما يعادل 1.4 تريليون جنيه وذلك خلال العام المالي 2018-2019، وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال 150% لتصبح 1.24 مليار دولار بنهاية عام 2019.

مصر واعدة مع شبكة حقول الغاز التي تم اكتشافها

وأضاف «الديهي» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يراهن على قطاع البترول، وكان يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، مشددًا على أن مصر تعيش قصة نجاح في حل مشكلة الطاقة حلا جذريا، وتتحول لرقم 1 إفريقيًا في مجال انتاج النفط، مؤكدًا أن سعر الغاز في أوروبا وصل لـ750 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهذا يؤكد أن مصر واعدة مع شبكة حقول الغاز التي تم اكتشافها.