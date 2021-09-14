من رئيس أمريكا لـ«حضرة العمدة».. ترامب يلمح لتولي منصب جديد في نيويورك

لمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى إمكانية الترشح مرة أخرى للعودة إلى البيت الأبيض، مبرزا أنه لا يستبعد أن يصبح عمدة لمدينة نيويورك، حسبما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن ترامب.

وأضافت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن تلميح ترامب جاء خلال مشاركته السبت في حدث لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر، إلى أنه قد يقدم عرضا آخر للبيت الأبيض في عام 2024.

ورد ترامب على سؤال أحد الصحفيين: «إذا قررت عدم الترشح للرئاسة، فهل ستفكر في الترشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك؟»، مضيفا: «حسنا، هذا سؤال مثير للاهتمام»، ثم ضحك وقال: «سأحب ذلك».

ترامب: أستطيع تنظيف نيويورك والمساعدة في وقف الجريمة

وتابع ترامب: «أستطيع تنظيف نيويورك والمساعدة في وقف الجريمة في حال أصبحت عمدة للمدينة»، وهو المنصب الذي كان يشغله محاميه الشخصي السابق رودي جولياني.

لكن الرئيس الأمريكي السابق عاد ليضيف: «لا أريد إعطاء أي مؤشر إيجابي على أنني سأترشح للمنصب، لأن الخبر سينتشر وكأنه حقيقة».

وبشأن ترشحه للرئاسة مرة أخرى، ذكر ترامب: «أنا أعرف ما سأفعله. لكن ليس من المفترض أن نتحدث عن ذلك الآن».

وأوضحت ديلي ميل: «أمضى ترامب حياته كلها في نيويورك، كما بنى إمبراطوريته هناك، إلا أنه تحول إلى فلوريدا بعدما أصبح رئيسا للولايات المتحدة، وقال آنذاك إن نيويورك لم تعد كما كانت من قبل».

وفي السياق أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة الأبحاث المستقلة SSRS لصالح شبكة CNN الأمريكية، أن معظم الجمهوريين يريدون أن يظل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زعيما لحزبهم، لكن تباينت آراؤهم حول قوته كمرشح رئاسي مستقبلي ما يسلط الضوء على الانقسامات داخل الحزب الجمهوري.

وقال 63% مقابل 37% من جمهوريين ومستقلين ذوي ميول جمهورية، إن ترامب يجب أن يكون زعيما للحزب الجمهوري لكنهم منقسمون بالتساوي حول ما إذا كانت عودته للانتخابات الرئاسية في عام 2024 ستكون ميزة.

فيما قال 51% منهم إن الجمهوريين لديهم فرصة أفضل لاستعادة الرئاسة إذا كان ترامب هو المرشح، بينما قال 49% إن الحزب سيكون في وضع أفضل مع مرشح آخر.