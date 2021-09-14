صحة جنوب سيناء: صرف 5000 وسيلة منع حمل والكشف على 2464 سيدة

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن إدارة تنظيم الأسرة حققت أرقاما قياسية خلال شهر أغسطس الماضي من خلال الخدمات التي تقدمها للمرأة في المحافظة على مستوى مراكز الخدمة الصحية في مختلف المدن، موضحا أن إدارة تنظيم الأسرة تقدم خدماتها والمشورة والتوعية والندوات التي تعقد تحت إشراف متخصصين في مجال تنظيم الأسرة.

2464 مستفيدة بخدمات تنظيم الأسرة في أغسطس

وأضاف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن إدارة تنظيم الأسرة الشهر الماضي حققت إنجازا كبيرا حيث بلغ إجمالي السيدات المنتفعات نحو 2464 سيدة على مستوى المحافظة، وجري صرف ما يقرب من 5000 وسيلة لمنع الحمل خلال الفترة، موضحا أن تقديم خدمات تنظيم الأسرة تجري في جميع المراكز الصحية من خلال الكادر الصحي المدرب، وتعد المشورة خطوة مهمة سابقة لاختيار الوسيلة التي تناسبنا لتنظيم الحمل؛ وهى عدد 13 وحدة بالحضر «مستشفى أو مركز صحة أسرة أو مكتب صحة» عدد 10 وحدات صحة أسرة بالقطاع الريفي وعدد 22 عيادة متنقلة تقدم الخدمة للمناطق المحرومة.

تنظيم الأسرة تقدم دور توعوي للسيدات

وقالت الدكتورة مها النموري، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بجنوب سيناء، إن إدارة تنظيم الأسرة تقوم بأداء دورها من خلال التقليل من مخاطر الحمل وتعزيز فرص التعلّم والعمل للمرأة والحفاظ على صحة الطفل وخفض مُعدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة وتعزيز فرص التعلّم، والعمل للمرأة وتخفيض نسبة إصابة النساء بفقر الدم وسوء التغذية، من خلال المباعدة بين كل حمل وآخر.

وأيضا الحد من الصعوبات الاقتصادية المصاحبة لكثرة الأولاد، بالمباعدة بين كل حمل وآخر، والذي ينعكس على وضع الأسرة الصحي والاجتماعي، والوضع في الاعتبار الفوائد العائدة على المجتمع نتيجة تنظيم الأسرة لتحسين الوضع الصحي والغذائي في المجتمع، وتقليل نسبة البطالة وبالتالي الحد من الفقر، والحفاظ على البيئة من خلال خفض نسبة الطلب على الموارد الطبيعية، وتقليل الطلب على الخدمات العامة، كالماء، والسكن، والكهرباء، وذلك يُسهم في زيادة سرعة التنمية القومية، بحيث تزيد مُعدلات الدخل القومي للأفراد.

تدريب الرائدات الريفيات خدمات تنظيم الأسرة

وأضافت النموري، أنه خلال شهر أغسطس جري صرف عدد 5000 وسيلة مختلفة للسيدات المترددات اللاتي بلغن عددهم 2464 منتفعة، كما قامت الإدارة بعمل تدريب للرائدات الريفيات على مستوى المحافظة للتدريب على خدمات تنظيم الأسرة خلال الفترة من 8/8/2021 حتى 10/8/2021.

وقالت أنه جرى المرور على المنشآت الصحية المختلفة بالمحافظة لمتابعة نشاط الإدارة، والمشاركة في القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، حياة كريمة بسيارة تنظيم الأسرة، لتقديم الخدمات للمواطنين بالوديان والأماكن الوعرة.