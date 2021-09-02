ندوة تثقيفية عن لقاح كورونا بوحدة طب مدينة طور سيناء (صور)

انطلقت فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، بوحدة طب أسرة الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، اليوم الخميس، لتعريف المواطنين بفيروس كورونا المستجد، وطرق الإصابة والوقاية منه، وطرق انتقال العدوى.

وقالت الدكتورة سمية عناني غيث، مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة، إنَّه جرى خلال الندوة التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها اتجاه الوقاية من المرض، وإلقاء الضوء على لقاحات كورونا التي جرى توفيرها بمراكز التطعيم بالمحافظة، ومراكز تلقي اللقاح، وأهمية تلقي اللقاح في زيادة المناعة ضد الإصابة بالمرض وتقليل انتشاره.

متابعة العمل داخل وحدة طب أسرة الجبيل

وأشارت مدير إدارة الثقافة الصحية، إلى أنَّ فريق من إدارة الثقافة الصحية قام بمتابعة العمل داخل وحدة طب أسرة الجبيل، والوقوف على الإجراءات الاحترازية التي تتبع للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين المترددين على الوحدة.

عقد الندوات التثقيفية

وأكّدت استمرار إدارة الثقافة الصحية في عقد الندوات التثقيفية بصفة مستمرة، داخل المؤسسات الحكومية وخاصة المدارس، من خلال فرق التوعية والتثقيف الصحي بجميع المنشآت الصحية التابعة للمحافظة، بناءً على التكليف المباشر من الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

مبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة

وكانت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، قد أطلقت فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنَ المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج، والحد من مرض ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنَّ المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عامًا، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عامًا ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأكّد أنَّ سيجرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، إضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

تخصيص عيادات ثابتة داخل 13 منشأة صحية

وأشار إلى أنَّه جرى تخصيص عيادات ثابتة داخل 13 منشأة صحية بالمحافظة للعمل بالمبادرة، وهم مركز رعاية الأمومة والطفولة، ووحدة طب أسرة الجبيل، ووحدة طب أسرة الوادي، ومركز طب أسرة توشكي بمدينة طور سيناء، ومركز طب أسرة رأس سدر، ووحدة طب أسرة أبو صويرة، ووحدة طب أسرة رأس مسلة بمدينة رأس سدر.