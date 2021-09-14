السيسي عن تطوير البحيرات: بنعمل حاجة غير مسبوقة في تاريخ مصر والمنطقة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، قائلا: «معرفش ده متاح ولا لأ، كحكومة ننظم رحلات لمنطقة المنزلة على سبيل المثال، دي بحيرة مساحتها 250 ألف فدان، وكانت تعتبر منطقة غير صالحة، أنا عاوزكم تروحوا وتشوفوا الـ250 ألف فدان دلوقتي عاملة إزاي».

وأضاف «السيسي» خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، اليوم الثلاثاء: «متصورش إن فيه حد في الدنيا تدخل لمعالجة التلوث البيئي وإعادة الحياة بها من 500 – 600 سنة فاتت أد اللي احنا بنعمله ده، ومش دي بس، وبحيرة التمساح وكينج مريوط».

وتابع: «إحنا مش بنرجع البحيرات دي زي ما كانت، لأ، إحنا بنعمل حاجة، أنا بقولها للمصريين، غير مسبوقة في تاريخ مصر والمنطقة».