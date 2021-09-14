«الديهي»: أطماع دولية وإقليمية في خيرات ليبيا.. ومصر لا تنشد سوى الخير

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وهناك مسئولين وقادة ليبيين سيتوافدون على مصر لانطلاق اللجنة الليبية المشتركة المعنية بالتعاون الاقتصادي والإعمار والتعمير بين مصر وليبيا.

مصر لا تنشد الخير لليبيا بالتمنيات ولكن بمواجهة التحديات

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن مصر لها علاقة خاصة بليبيا مرتبطة بوجود حدود 1200 كيلو، ومصلحة ليبيا كدولة موحدة وطرد المرتزقة والأجانب والمحتلين يمثل قطعة من قطع الأمن القومي المصري في صورتها العامة.

هناك أطماع دولية وإقليمية في خيرات ليبيا ليس من بينها مصر

وأشار «الديهي» إلى أن مصر لا تنشد سوى الخير لليبيا، وهذا لا يحدث بالتمنيات وإنما بمواجهة التحديات، فالرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه مع القيادات الليبية، أن طريق مصر وليبيا واحد، والشعب الليبي عليه أن يفهم أنه مستهدفا، وأن هناك أطماع دولية وإقليمية في خيرات ليبيا ليس من بينها مصر.

مصر ليس لديها أطماعا في ليبيا والليبيين يعلمون ذلك

وأوضح نشأت الديهي، أن مصر ليس لديها أطماع في ليبيا والليبيين يعلمون ذلك، ولكنها تطمح فقط أن تصبح ليبيا دولة قوية دون تسلل للإرهابيين أو الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن الملف الليبي ملف مصري بامتياز، ومصر تتابع بدقة ما يحدث داخل ليبيا، وما يحدث استكمال لمسار ومسيرة مصرية لإعادة العواصم الليبية.