مستشار الرئيس عن حالة وائل الإبراشي: لا يمكن تحديد موعد شفائه

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الإعلامي وائل الإبراشي مستمر في الحصول على تلقي العلاج حتى يتم شفاؤه، أما بالنسبة لموعد الشفاء، فإن هذا الأمر لا يمكن تحديده، لأن صحة الإنسان تكون في حالة ديناميكية مستمرة.

مصر حصلت على مصادر متعددة من لقاحات كورونا

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن مصر حصلت على مصادر متعددة من لقاحات كورونا، كما بدأت في تصنيع اللقاحات، موضحًا أن شركة فاكسيرا، جرى تأهيلها لكي تبدأ في إنتاج لقاحات كورونا، وهناك مفاوضات جدية لكي تقوم بتصنيع أنواع أخرى من اللقاحات.

«فاكسيرا» ستصنع أنواعا أخرى من لقاحات كورونا قريبا

وتابع: «في فترة قريبة سنقوم بتصنيع أنواع أخرى من هذه اللقاحات، وليس لقاحات كورونا فقط، وعموما فإن التجربة العالمية وأزمة جائحة كورونا، أثبتت أهمية توطين صناعة اللقاحات والمستلزمات الطبية».

لا تعارض بين لقاحات كورونا.. والخلط بينها ممكن

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه لايوجد تعارض بخصوص الخلط بين اللقاحات المختلفة، حيث يمكن الحصول على نوعين مختلفين من لقاحات كورونا.

وحول العام الدراسي المقبل واحتمالية تعليق ذهاب التلاميذ والطلاب إلى المدارس، قال: «هناك شقان لهذا القرار، الأول قرار رئيس الجمهورية بتطعيم كل الفئات التعليمية المختلفة، وبعض الفئات سيتم تطعيمها لحماية الجميع، والشق الثاني هو أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة تراجع وتراقب الموقف الوبائي وظروف البلد، حيث تجتمع بشكل مستمر وتقرر الحاجة إلى أي إجراء قد يتخذ في هذا الشأن».