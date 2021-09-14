جناح خاص للكمامات والكحول.. «التموين» تنتهي من تجهيزات «أهلا مدارس»

تضع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا اللمسات النهائية على معرض «أهلا مدارس» الذي ينطلق بعد غدٍ الخميس، بأرض المعارض في مدينة نصر، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

جناح داخل المعرض للكمامات والكحول

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المعرض سيضم هذا العام، جناحا خاصا لبيع الكمامات وزجاجات الكحول بأسعار مخفضة للمواطنين من رواد المعرض، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

المعرض ينطلق الخميس ويستمر حتى نهاية الشهر

وأضافت وزارة التموين، أن المعرض سينطلق الخميس، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، من أجل توفير الأدوات والمستلزمات المدرسية للأسر والطلاب بأسعار مخفضة، من أجل تخفيف العبء عن الأسر المصرية مع بدء موسم الدراسة.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الدخلية، إلى أن التخفيضات التي ستقدم للمواطنين من رواد المعرض، ستصل حتى 30% على كثير من المنتجات الخاصة بالطلاب خلال اليوم الدراسي، فضلا عن جودة هذه المنتجات.

ونوهت وزارة التموين، إلى أن معرض «أهلا مدارس»، سيقام أيضا في كل محافظات الجمهورية، وأن اتحاد الغرف التجارية ينسق حاليا مع المحافظات عن موعد انطلاقه في كل محافظة على حده بحسب إمكانيات كل محافظة مع تحديد مكان إقامته في المحافظات.

210 عارضين داخل المعرض

ويقام معرض «أهلا مدارس» في محافظة القاهرة، في أرض المعارض بمدينة نصر، بعد غد الخميس، على مساحة 3 آلاف متر مربع، بإجمالي 210 عارضين من أجل توفير كل الأدوات الكتابية والمدرسية والجلود والمصنوعات الجلدية والملابس الجاهزة والكمبيوتر ومستلزماته للطلاب والأسر، بالإضافة إلى توفير جناح خاص للمعلبات الغذائية التي تستخدمها الأسر في إعداد الأغذية المدرسية.

9 أكتوبر.. انطلاق الدراسة

ومن المقرر انطلاق العام الدراسي يوم 9 أكتوبر، بناء على القرار الوزاري الصادر من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.