ينطلق بعد 4 أيام.. كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلا مدارس»

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إنَّ تخفيضات معرض «أهلا مدارس»، ستصل هذا العام إلى 30% تخفيض على الأدوات المدرسية وذلك لصالح الأسرة المصرية وتخفيفيًا عن كاهلها.

وأشار معاون وزير التموين، إلى أنَّ توقيت انطلاق المعرض سيكون منتصف الشهر الجاري وحتى نهايته بمقر أرض المعارض بمدينة مصر.

س: متى سينطلق معرض أهلا مدارس ومتى سيتهي؟؟

ج: سينطلق المعرض بعد 4 أيام وتحديد يوم 16 وحتى يوم 30 سبتمبر من الشهر الجاري.

س: أين سيقام المقر الرئيسي للمعرض؟

ج: المعرض سيقام بصالة جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر.

س: ما التخفيضات التي سيقدمها المعرض للأسر؟

ج: المعرض سيقدم تخفيضات ستصل إلى 30% على المنتجات المعروضة به.

س: ما المستلزمات التي يوفرها المعرض للأسر المصرية؟

ج: المعرض يوفر كل ما يحتاجه الطالب خلال اليوم الدراسي من أدوات مكتبية من «كراسات وكشاكيل وأقلام وشنط وأحذية وملابس ومعلبات تخص الأغذية المدرسية».

س: هل سيقام المعرض في المحافظات أيضًا أم في القاهرة فقط؟

ج: بالفعل ستنتشر معارض «أهلا مدارس» في المحافظات، ويوجد حاليًا تنسيق بين المحافظين والغرفة التجارية من أجل تحديد أماكن إقامة المعرض حسب إمكانيات كل محافظة.

س: ما المساحة المقام عليها المعرض في مدينة نصر؟

ج: المعرض مقام على مساحة 3 آلاف متر مربع.

س: كم يصل عدد العارضين فيه؟

ج: يوجد 210 عارضين هذا العام في المعرض.

س: ما هي المؤسسات المشتركة في المعرض بمنتجاتها؟

ج: عدد كبير من الشعب باتحاد الغرف التجارية من بينهم شعب «الأدوات الكتابية والمدرسية والجلود والمصنوعات الجلدية والملابس الجاهزة والكمبيوتر ومستلزماته»، كما يشارك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية في المعرض بمنتجات تخص الأغذية المدرسية.

س: ما موقف القائمين على المعرض من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا؟

ج: تمّ توفير ممرات داخلية في المعرض لسهولة التنقل بين أجنحته، فضلًا عن تأكّيد ارتداء الكمامات لكل العارضين والمترددين على المعرض أيضًا، مع توفير أجهزة قياس درجة الحرارة لقياس درجة حرارة المترددين على المعرض.