«بدأت تندع».. سقوط أمطار خفيفة على شوارع بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد أمطارا خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع وصول درجات الحرارة إلى 29 درجة والرطوبة إلى 70%.

أهالي بورسعيد يلتقطون صورا للأمطار: بشائر الخير

والتقط بعض أهالي بورسعيد صورا للأمطار التي وصفوها ببشائر الخير ونشروها عبر صفحات الفيس بوك وتبادلوا الدعاء والتضرع إلى الله أن تكون هذه الأمطار غيثا نافعا وأن تكون هذه السنة هي خير على بورسعيد ومصر والعالم كله، وأن ينتهي فيروس كورونا من العالم كله.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة على سواحل مصر الشمالية بينها بورسعيد باحتمال سقوط أمطار بنسبة 3% وارتفاع في درجات الحرارة مع طقس صاف كما تزيد سرعة الرياح عن معدلها إلى 7كم /الساعة وأيضا ارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار.

19 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

في سياق آخر، كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلنت في بيان صادر أمس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

كما يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارٍ التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.