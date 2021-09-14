حالة الطقس اليوم 14-9-2021.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق بيان صادر عن الهيئة، أنَّ تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الثلاثاء، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا، مائلًا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء الأرصاد، إنّ مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، من المتوقع أن تتعرض لنشاط للرياح اليوم، على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّ مناطق من السواحل الغربية الغربية «السلوم - مطروح»، معرضة لتساقط الأمطار غدًا، وتمتد بعد فترة الظهيرة على الإسكندرية وشمال الدلتا «البحيرة - كفر الشيخ» بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء، أنّ حالة البحر المتوسط، معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 22

السلوم 29 23

سيوة 32 23

بورسعيد 30 24

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 34 22

نخل 34 16

نويبع 35 25

طابا 34 23

كاترين 29 18

الطور 35 26

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 40 24

الأقصر 41 25

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 41 25

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27