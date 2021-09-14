تفاصيل دخول «روايح الشتاء»: أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة وشبورة

زف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشرى لمحبي أجواء فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن فصل الصيف سينتهي في 21 سبتمبر، وسيبدأ فصل الخريف يوم 22 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر، وسيبدأ فصل الشتاء رسميا يوم 21 ديسمبر.

وأوضح شاهين، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «مساء DMC»، أن اليوم سيشهد انخفاض درجات الحرارة في القاهرة لتصل إلى 34، لافتًا إلى أنه ستسجل درجات الحرارة انخفاضا آخر يوم الأربعاء لتصل إلى 32 درجة مئوية، و31 درجة في يومي الخميس والجمعة.

البلاد لن تمر بموجة حارة أخرى

وتوقع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد صعوبة مرور البلاد بموجة حارة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة وارد حتى يبدأ فصل الخريف، وحتى نهاية الأسبوع الحالي، متوقعًا حدوث انخفاضات في درجات الحرارة حتى تعود إلى المعدلات الطبيعية، مشيرًا إلى أننا سنستشعر البرودة خلال الأيام المقبلة وسنستشعر أيضًا بنسمات الطقس اللطيف خلال ساعات الليل وبخاصة في الساعات المتأخرة والساعات الأولى من الصباح.

أمطار على مناطق متفرقة

وتوقع شاهين سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة اليوم وغدًا، على السواحل الشمالية ومناطق من شمال البحيرة وكفر الشيخ ولن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية، لافتًا إلى أن ذلك يعني بداية موسم الأمطار، وسيكون الشتاء المقبل قريب الشبه لشتاء 2021، وستكون مختلفة عنه في موجات الطقس الشديدة والكميات الكبيرة للأمطار.

شبورة مائية خفيفة هذا الأسبوع

من جهتها توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث شبورة مائية خفيفة للغاية هذا الأسبوع، مؤكدة أنَّ الشبورة المائية خلال هذا الأسبوع ستكون خفيفة جدًا على الطرق، وغير مؤثرة على حركة المرور والسفر على معظم الطرق.

وتحدثت شاكر خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية «إكسترا نيوز» أمس عن سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مشيرة أنها أمطار لن تكون مقلقة، حيث بدأت تتساقط الأمطار بالفعل لافتة أنها كانت أمطار خفيفة اليومين وكانت أول حالة أمطار في خريف 2021، رغم أن البداية الفعلية لفصل الخريف تبدأ في 22 سبتمبر.

الأمطار بدأت مبكرًا

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأمطار بدأت مبكرا مناخيا، وستكون هناك أمطار على السلوم ومطروح وستكون أمطار خفيفة، لافتة إلى أنه من اليوم وغدًا ستكون هناك أمطار من خفيفة لمتوسطة وستزيد حدتها قليلًا وستمتد لمحافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وهي أول حالة أمطار لموسم خريف هذا العام، أما بالنسبة لجنوب البلاد فسيكون هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، خصوصا يوم الأربعاء المقبل، متوقعة أن تقلل الرؤية الأفقية على الطرق على جنوب البلاد.