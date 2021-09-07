تفاصيل استعدادات الشركات الخاصة لبدء منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة

بدأت محافظة القاهرة تطبيق منظومة النظافة الجديدة بدخول شركتي «ارتقاء وانفيروماستر» من القطاع الخاص لتولى مهام النظافة للشوارع والميادين والجمع السكنى للمخلفات في 18 حي بالقاهرة، وهما أحياء المنطقتين الشرقية والغربية.

وقال ناصر عيد، رئيس شركة «انفيروماستر» لخدمات البيئة وتدوير المخلفات، إن الشركة تولت النظافة بأحياء المنطقة الشرقية، كما أن أسطول الشركة يتضمن حوالى 450 معدة وسيارة تتضمن 137 سيارة قلاب 4 طن، 33 سيارة قلاب 2 طن، 45 سيارة مكبس أحجام مختلفة، 14 ماكينة ذاتية الدفع، 10 مكانس لشفط الأتربة، 8 تانك أحجام مختلفة، 10 لودر صغير، 14 لودر 1 متر، 2 لودر 1.3 متر، كما يضم المشروع 4170 عامل نظافة وسائق ومشرف و3870 عامل جمع سكني، موضحا أن العمل سيجرى على 3 ورديات من 7 صباحًا إلي 3عصرًا ، ومن 3 عصرًا إلي 11مساءً ، ومن 11 مساءً إلى 7 صباحًا.

وقام اليوم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، ورؤساء شركات النظافة بتدشين منظومة النظافة الجديدة.

250 معدة تخدم أحياء المنطقة الغربية

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن محرم، العضو المنتدب لشركة «ارتقاء» للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، إن الشركة تضم نحو 250 معدة وسيارة مختلفة الأحجام والأنواع، بالإضافة لعدد كبير من العمال والسائقين والمشرفين للقيام بمنظومة الجمع السكنى، موضحا أنه جرى البدء بحي غرب القاهرة وتباعا سيجرى العمل في باقي أحياء المنطقة حتى شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن ارتقاء شركة مساهمة مصرية من 2008، والمنطقة الغربية تضم 9 أحياء هي غرب ووسط القاهرة وعابدين والموسكي والدرب الأحمر والجمالية ومنشأة ناصر وحي الوايلي وحي بولاق وعابدين ، وحى الأزبكية، وهى عبارة عن 60 كيلو متر وتشمل 12 ألف محل و360 ألف وحدة سكنية، وتفرز يوميا 2600 طن مخلفات.

المواطن شريك في منظومة النظافة

وقال رئيس شركة ارتقاء، إن الشركة تعمل في مجال النظافة من فترة طويلة، ونجاح المشروع يحتاج إدارة جيدة، وظاهرة النباشين مشكلة ويتمنى إدماجهم بالمنظومة، متمنيا السيطرة على مخلفات الجمع السكنى ومساعدة المواطنين لهم بعدم إلقاء القمامة بالشوارع، لافتا إلى أن المواطن شريك أساسي، وبطبعه مواطن نظيف، وسيكون هناك تفاعل مع المواطن ولن تنجح المنظومة دون مشاركة المواطن.

وقال اللواء أشرف عارف، نائب رئيس انفيرو ماستر، «عندنا التزام وانضباط والشركة تعمل في النظافة من فترة طويلة ، في الوادي الجديد والعلمين وجار العمل على خدمة حي مصر الجديدة، والانتقال إلى باقي أحياء المنطقة الشرقية وهى شرق وغرب مدينة نصر والسلام أول والسلام ثان وعين شمس والمطرية والمرج»، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات حقيقية في مستوى النظافة.