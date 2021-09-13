«الشرشابي»: منظومة النظافة الجديدة ستنجح بدعم المواطن والإعلام

كشف اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، في حوار لـ«الوطن»، أن منظومة النظافة الجديدة انطلقت في أحياء القاهرة، مطلع الشهر الجاري، وستنجح بدعم المواطن والإعلام.

وأشار في حواره إلى أن الهيئة تتولى أعمال النظافة في منطقتين «الشمالية والجنوبية» مع دخول شركتي قطاع خاص لتولي مهام الجمع السكني والتجاري ونظافة الشوارع، وتم بدء العمل في مصر الجديدة وغرب القاهرة، وإلى نص الحوار:

- بداية ماذا عن منظومة النظافة الجديدة؟

هيئة النظافة كانت تتولى مهام النظافة والتجميل بكل أحياء القاهرة الـ37 منذ عامين ونصف العام بعد خروج الشركات الأجنبية وانتهاء تعاقداتها بشأن نظافة القاهرة، ومؤخرًا تم التوافق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة القاهرة على إطلاق منظومة النظافة الجديدة مطلع الشهر الجاري، وتم إدخال شركتين قطاع خاص لتولي مهام النظافة في 18 حيًا بالقاهرة، والبدء بمصر الجديدة وغرب القاهرة، وسيتم الانتهاء من تسليم الأحياء بالمنطقتين الشرقية والغربية حتى شهر ديسمبر المقبل لشركتي «انفيروماستر» و«ارتقاء»، بالإضافة إلى تولي هيئة النظافة مهام تنظيف أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.

شكاوى المواطنين

- ماذا عن شكوى المواطنين من دفع أموال للمتعهدين مقابل رفع القمامة؟

هذا سلوك مرفوض، وخطة التشغيل لكل منطقة تعتمد على عدد السكان، فكل شقة يخرج منها حوالي 2 كيلو قمامة يوميًا، ودفع أي مواطن أموالاً لجامع القمامة أو متعهد جمع القمامة غير قانوني، لأن المتعهد يحصل على مقابل الجمع السكني للقمامة من الشركة أو الهيئة، والقانون يلزم المتعهد بأخذ كيس القمامة من أمام الشقة دون مقابل والمواطن يسدد رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.

التحول الرقمي

- هل تشهد الهيئة تطويرًا حاليًا؟

الهيئة دخلت منظومة التحول الرقمي في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي بهدف تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطن من خلال ميكنة دورة العمل ودعم عملية صناعة القرار بناء على تحليل البيانات ورفع كفاءة العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد هيئة النظافة، والعمل على مراقبة مسار أسطول الهيئة عن طريق الـGPS بالإضافة إلى صيانة السيارات وإدارة ورش الإصلاح و تلقي الشكاوى وخدمة المواطنين والتسجيل الإلكتروني للمقاولين بالهيئة.

أسطول هيئة النظافة

- هل معدات هيئة النظافة كافية لإنجاح المنظومة الجديدة؟

نعم الهيئة لديها أسطول كبير، ومنظومة النظافة ستنجح بالمواطن فضلاً عن دور الإعلام في الحد من السلوكيات السلبية والحفاظ على نظافة الشوارع، وأسطول هيئة النظافة بالقاهرة مسئول عن تجميل ونظافة وإنارة الشوارع، حيث يضم نحو 1131 معدة وسيارة من لوادر وسيارات وشفاطات وماكينات ومكانس الشفط الحديثة وخلافه، بالإضافة إلى ​1000 صندوق جمع قمامة سعة 1.6م ، 1200 صندوق جمع قمامة بلاستيك تروللي سعة 240 لتر، و170 صندوقًا لجمع القمامة من البلاستيك تروللي، و120 مكنسة يدوية دوارة لجمع الأتربة من فوق الأرصفة، و1000 كوريك حديد، 1200جاروف جديد، 500 براويطة، و1200 فرشة تجريد.

- ما حجم القمامة التي تخرج من القاهرة يوميًا؟

مخلفات القمامة بالعاصمة تبلغ نحو 18 ألف طن يوميًا من شوارع القاهرة، ويخرج معدل 2 كيلو قمامة من كل وحدة سكنية، والهيئة لديها نحو 11 ألف عامل نظافة وسائق وفني ومحاسب وخلافه، كما يوجد نحو 302 متعهدين وكل متعهد يلتزم بالجمع السكني.

سبب مشكلة القمامة

- ما سبب مشكلة القمامة؟

حل مشكلة القمامة يتوقف على القيام بالجمع السكني بنسبة 100% لأن البعض يلجأ للتخلص من القمامة في أي مكان قريب من المنزل دون الالتزام بالأماكن المخصصة، فضلاً عن وجود ظاهرة النباشين التي تسعى لتحقيق مكاسب مادية من خلال نبش القمامة بالشارع بهدف جمع البلاستيك والورق والمعدن.

​- كم عدد أعمدة الإنارة بشوارع القاهرة التي تتحمل الهيئة مسئوليتها؟

يوجد 32 ألف عمود إنارة ​يتم صيانتها بشكل دوري بكل أحياء القاهرة .

- ماذا عن تدوير القمامة؟

تعاقدت الحكومة على مصنعين لتدوير القمامة في 15 مايو والعبور، مع وجود محطات المناولة لتجميع القمامة من الأحياء، بعد موافقة وزارة البيئة على وجودها بالمكان المحدد لها، ثم تجميع القمامة وتحويلها للمصانع، ليتم تدويرها، والمتبقي منها يُدفن بمدافن صحية.

الورش الإنتاجية

ـ ما دور الورش الإنتاجية ومشروع المعدات الثقيلة التابعة للهيئة؟

تم رفع كفاءة وتطوير الورش الإنتاجية بالهيئة بتكلفة 12 مليون جنيه، وهي مسئولة عن إمداد الهيئة باحتياجاتها، حيث تضم الورش 325 عاملاً و17 قسمًا تشمل الحدادة والنجارة واللحام والسمكرة والسروجية والبرادة والترزية والكهرباء والنقاشة والسباكة، لتعظيم الموارد المالية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

عمال النظافة

- ظاهرة تسول عمال النظافة، ما ردكم؟

عمال النظافة مقاتلون ويتحملون أصعب الظروف، وهناك للأسف من ينتحل صفة عامل النظافة ويرتدي نفس الزي ويقف عند المطبات ونواصي الشوارع للتسول وهم ليسوا أبناء الهيئة، وأرفض تعامل المواطنين معهم، بينما عامل النظافة الحقيقي لا يقبل الشفقة إنما يريد من المواطنين مد يد العون له بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها والحفاظ على نظافة الشوارع.

سور مجرى العيون

- ماذا عن أعمال التجميل التي تتم حاليًا بسور مجرى العيون؟

يتم العمل بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة الآثار، حيث تقوم الهيئة برفع مخلفات وتراكمات تاريخية عمرها يصل إلى 30 عامًا بجوار سور مجرى العيون، هذا الأثر التاريخي والإسلامي، لاستعادة المظهر الحضاري، وتم رفع مئات الأطنان من القمامة ومخلفات المباني، وعلى المواطنين الحفاظ على نظافة المكان.

- فى حالة وجود شكوى بشأن النظافة، كيف يتصرف المواطن؟

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