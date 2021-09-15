«العدل»: إنشاء فرع توثيق بمكتب بريد برج العرب الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل، رقم 5377 لسنة 2021، بإنشاء فرع للتوثيق بإسم فرع توثيق مكتب بريد برج العرب الجديدة، ويكون تابعا لمكتـب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، ويكون مقره داخل مكتب بريد بـرج العـرب الجديدة، قسم شرطة برج العرب، محافظة الإسـكندرية، ويقـوم بكافـة أعمـال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق برج العرب أو للفرع المختص مكانيًا ونوعيًا.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات كالتالي: