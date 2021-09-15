طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم، الأربعاء 15 سبتمبر، طقسا غائما جزئيا، حيث انكسرت موجه الحر وانخفضت درجات الحرارة، إضافة إلى انخفاض في معدل الرطوبة ونشاط الرياح، وسط توقعات بهطول أمطار على أماكن متفرقة من المدينة تبدأ من غرب المدينة الساحلية.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 29 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، وهي المرة الأولى لانخفاضها في شهر سبتمبر، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 57%، وسرعة الرياح إلى 21 كيلو متر في الساعة، إضافة إلى احتمالية هطول الأمطار بنسبة 10%، مع توقعات باستمرار الطقس الغائم على المدينة الساحلية.

أمطار على الإسكندرية

ومن المتوقع هطول أمطار بنسبة 10%على المدينة الساحلية، وأن يسود طقس رطب نهارا مع هبوب الرياح وارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ومن المتوقع أن تشمل أمطار خفيفة إلى متوسطة مدينة الإسكندرية وعدد من المحافظات المجاورة من بينها البحيرة ومرسي مطروح.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار

فيما رفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار، وذلك بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ووصول خرائط الطقس التي تشير إلى أن التوقعات بهطول أمطار خفيفة، حيث انعقدت غرفة عمليات الأمطار من جديد لمتابعة حالة الطقس والتغيرات المناخية يوميا، ورفعت درجة الاستعداد الكامل لنزول الأمطار على المدينة الساحلية في شهر سبتمبر الجاري، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي حدثت مع بداية الشهر الجاري.