متى ينتهي موسم الصيف في الإسكندرية؟.. «السياحة والمصايف» تجيب

تشهد الإسكندرية في الوقت الجاري تغيرات مناخية عبر هطول الأمطار والتي أطلقت معها صافرات انتهاء مصيف 2021، إلا أن المصطافين لم يشعروا بذلك حيث تستمر عمليات الإقبال والحجوزات على شواطئ الإسكندرية.

متى ينتهي مصيف 2021 في الإسكندرية؟

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن الجمعة الماضية تعد الجمعة الأخيرة لذروة المصطافين على الشواطئ، الأمر الذي جعلهم يحاولون استغلالها من خلال ترسيخ فكرة النظافة خلال الجمعة الأخيرة لمصيف 2021 تمهيداً لتطبيقها في مصيف 2022.

وأضاف رشاد، لـ«الوطن»، أن الإدارة أطلقت في الجمعة الأخيرة مهرجان النظافة الذي حاولت فيه استخدام نظام التحفيز والتشجيع عبر استبدال أكياس القمامة بهدايا تتراوح قيمتها بقدر حجم الكيس الذي تم تجميع فيه من مخالفات على الشواطئ، حيث تبدأ الهدايا البسيطة من مواد غذائية بسيطة فيما تتمثل الهدايا الكبرى في الأدوات الدراسية من شنط وكشاكيل وزجاجات مياه بلاستيكية وغير من باقي الأدوات.

حملات السياحة والمصايف على شواطئ الإسكندرية مستمرة

وأشار إلى أن الشواطئ مستمرة في استقبال المصطافين، إلا أن نسبة الإشغال بدأت تقل مع انتهاء موسم الصيفي، مؤكداً أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ما زالت مستمرة في الحملات الرقابية والتي أسفرت خلال الأيام القليلة الماضية عن توقيع غرامات قاربت 150 ألف جنيه على 8 شواطئ.

تحذيرات من مصيف شهر سبتمبر في الإسكندرية

من جهته، حذر الدكتور رأفت حمزة، أستاذ مساعد قسم الرياضات المائية كلية تربية رياضية بجامعة الإسكندرية متخصص بالغوص والإنقاذ، من ظاهرة تقليل العمالة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي يشكل خطورة مع وجود «هبَّات سبتمبر» على شواطئ الإسكندرية والتي تحتاج إلى تواجد أعداد كبرى من عمال الإنقاذ لكونها الفترة التي تكثر فيها حالات الغرق نتيجة وجود مصطافين مع تغيرات حالة الجو وارتفاع موج البحر وسط تقليل العمالة.