«الأرصاد»: أجواء شبه خريفية اليوم.. وأمطار على السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مشيرة إلى وجود أجواء شبه خريفية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد تعمل على حجب أشعة الشمس وانخفاض درجات الحرارة، كما يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على معظم الأنحاء، خاصة المدن المطلة على ساحل البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع مدن ومحافظات مصر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع مدن ومحافظات مصر، كالتالي:

القاهرة 31 22

الإسكندرية 28 23

وادي النطرون 29 23

طنطا 31 22

شبين الكوم 31 22

دمنهور 31 22

بلطيم 30 24

مطروح 28 22

السلوم 29 22

سيوة 31 22

بورسعيد 28 22

دمياط 28 22

الزقازيق 31 22

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 32 22

السويس 32 23

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 34 23

نخل 33 16

نويبع 34 24

طابا 34 22

كاترين 28 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 33 23

سوهاج 36 24

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 38 29

أبو رماد 36 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28.

اليوم العربي للأرصاد يرفع شعار «معا نواجه الطقس المتطرف»

وتحتفل الهيئة العامة للأرصاد الجوية مع سائر هيئات الأرصاد الجوية بالبلدان العربية باليوم العربي للأرصاد الجوية الموافق 15 سبتمبر 2021 من كل عام، وتم اعتماد شعار «معا نواجه الطقس المتطرف» للاحتفال بهذا اليوم، وذلك في ظل ما يشهده العالم من حالات جوية حادة تندرج ضمن آثار التغيرات المناخية، وفيضانات عارمة وموجات حر شديدة وحرائق غابات نجم عنها خسائر بشرية ومادية، فرضت على هيئات الأرصاد الجوية أن تتأقلم مع الوضع بمراقبتها المستمرة للطقس وإصدار الإنذارات المبكرة والدقيقة للتخفيف والحد من الخسائر.