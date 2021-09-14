الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية وأمطار على مناطق متفرقة

شهدت السواحل الشمالية الغربية حالة من تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، صباح اليوم، صاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السلوم ومطروح، وتمتد لتصل إلى الإسكندرية مع التقدم في الوقت، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة على القاهرة 34 درجة بعد أن سجلت أمس 37 درجة، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية ليسود تحسن نسبي في الأحوال الجوية وتنشط الرياح وتتكاثر السحب لتعطي حالة الطقس لطيفة، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

حالة البحرين الأبيض والمتوسط

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط، والتي ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع موجه ما بين متر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع موجه بين متر إلى مترين ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 22

السلوم 29 23

سيوة 32 23

بورسعيد 30 24

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 34 22

نخل 34 16

نويبع 35 25

طابا 34 23

كاترين 29 18

الطور 35 26

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 40 24

الأقصر 41 25

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 41 25

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27