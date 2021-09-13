«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس بدأ يشهد حالة من الاعتدال في درجات الحرارة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، لكن اليوم يشهد ارتفاعا طفيفيا يتراوح من درجة إلى درجتين على معظم أنحاء الجمهورية.

وذكرت «شاكر»، أن درجة الحرارة اليوم تصل لـ36 مئوية على القاهرة، وتترواح بين 31 لـ33 درجة على السواحل الشمالية، وعلى جنوب البلاد بين 39 و40 درجة، لافتة إلى أن هذا الارتفاع طفيف ومؤقت، وبداية من غدا تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتعود لمعدلاتها في مثل هذا التوقيت من العام.

«الأرصاد»: لا اختلاف في نسبة الرطوبة

وأضاف وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه لا يوجد اختلاف في نسب الرطوبة المسجلة، فهي مازالت في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وذكرت أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بالسلوم ومطروح، وتمتد لبعض المناطق من الإسكندرية وبعض مناطق شمال الوجه البحري من كفر الشيخ والبحيرة، وذلك حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت «شاكر»، أن وجود فرص لسقوط الأمطار يعني بداية تأثر مصر بمنخفضات جوية بطبقات الجو العليا، ما يلطف الإحساس بدرجات الحرارة مع وجود فرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.

مصر تبدأ موسم الأمطار هذا العام مبكرا

وشرحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر بدأت موسم الأمطار هذا العام مبكرا عن موسم الخريف لعام 2021، برغم أن البداية الفعلية للخريف 22 سبتمبر الجاري.