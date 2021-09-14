«الأرصاد»: انخفاض الحرارة 3 درجات.. وفرص لسقوط أمطار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن فصل الصيف سينتهي في 21 سبتمبر، وسيبدأ فصل الخريف يوم 22 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر، وسيبدأ فصل الشتاء رسميا يوم 21 ديسمبر.

انخفاضات مستمرة في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «بالأمس كان هناك ارتفاعا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات على أغلب محافظات الجمهورية بما فيها القاهرة، واليوم ستنخفض درجات الحرارة في القاهرة لتصل إلى 34، وستنخفض انخفاضا آخر يوم الأربعاء لتصل إلى 32 درجة مئوية، و31 درجة في يومي الخميس والجمعة».

يصعب مرور البلاد بموجة حارة في الفترة المقبلة

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد: «يصعب أن تمر البلاد بموجة حارة في الفترة المقبلة، لكن الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة وارد حتى يبدأ فصل الخريف، وحتى نهاية الأسبوع الحالي سنشهد انخفاضات في درجات الحرارة حتى نعود إلى المعدلات الطبيعية، وسنستشعر البرودة خلال الأيام المقبلة وسنستشعر بنسمات الطقس اللطيف خلال ساعات الليل وبخاصة في الساعات المتأخرة والساعات الأولى من الصباح».

وأوضح: «خلال الأيام الماضية سقطت أمطار خفيفة على المناطق الغربية للبلاد في مطروح والإسكندرية وامتدت إلى كفر الشيخ والعريش، وستسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة غدا وبعد غد، على السواحل الشمالية ومناطق من شمال البحيرة وكفر الشيخ ولن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية، وهو ما يؤشر إلى بداية موسم الأمطار، وسيكون الشتاء المقبل قريب الشبه لشتاء 2021، وستكون مختلفة عنه في موجات الطقس الشديدة والكميات الكبيرة للأمطار».