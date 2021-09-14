الصين: إصابات كورونا تتضاعف في مقاطعة فوجيان وتشديد الإجراءات

صرحت السلطات الصحية الوطنية ببكين، اليوم الثلاثاء، بتخطي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، الضعف، في مقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين، وهو ما دفع المسؤولين بتعجيل الإجراءات الاحترازية بدءًا بوضع قيود على السفر؛ لمنع الانتشار.

زيادة الإصابات بـ22 حالة عن اليوم السابق

وأوضحت اللجنة، أنه تم الإبلاغ عن 59 حالة مستجدة محلية في 13 سبتمبر الجاري، وزيادة الإصابات بـ22 حالة عن اليوم السابق، وكلهم في فوجيان، التي تحدها شمالًا تشجيانغ، وجنوبًا قوانغدونغ، وحسب ما ذكرت وكالة «رويترز»، أنه في أربعة أيام تم الإبلاغ عن حوالي 102 إصابة في فوجيان، في ثلاث مدن، أهمهم شيامن، لكونها مركزا لكل من السياحة والنقل، وبها 5 ملايين نسمة.

وجاءت العدوى سابقة للعيد الوطني، والذي يبدأ في الأول من أكتوبر، ويعد موسما سياحيا للصين، مما أصاب قطاعات السياحة والضيافة والنقل بالركود.

وكانت بداية التفشي الجديد في مدينة بوتيان بفوجيان، ويصل عدد سكانها إلى 3.2 ملايين نسمة، في 10 سبتمبر الجاري، وظهر في بعض العينات الخاصة بالاختبارات الأولية إصابات شديد العدوى، بفيروس الدلتا المتغير لبعض حالات بوتيان، ومن ثم انتشر إلى شيامن بالجنوب، والتي أبلغت عن تواجد 32 حالة مجتمعية في 13 سبتمبر الجاري، مقارنة بإصابة واحدة فقط في اليوم السابق.

وكان موظف بشركة مسح المباني في شيامن، أوضح أن حكومة بوتيان هي عميل مميز لديهم، وأن حوالي نصف العاملين بالشركة ذهبوا إلى بوتيان في الأسبوع الماضي، وهم الآن في عزل منزلي، والباقيين يقومون باختبارات «كوفيد 19».

إلغاء نحو 60% من الرحلات الجوية

وقامت سلطات مقاطعتي «بوتيان وشيامن»، بغلق بعض الناطق شديدة العدوى والانتشار، وأوقفت الدروس في رياض الأطفال والمدارس، والأماكن العامة كالسينما والصالات الرياضية، والحانات، وطلبت من المواطنين عدم المغادرة غير للضرورة.

وأوضحت السلطات بشيكات أن أول حالة ظهرت بها، كانت لمواطن على اتصال قوي بمريض من بوتيان، وقد تم إلغاء نحو 60% من الرحلات الجوية سواء من أو إلى شيامن اليوم، وذلك وفقًا لمزود البيانات الخاصة بالطيران «Variflight».

وبداية من اليوم، تبدأ مقاطعتا «بوتيان» و«شيامن»، باختبار «كوفيد»، على مستوى المدن، ولكن لم يتم الإعلان عن وجود إغلاق تام للمدن حتى الآن.