اعتماد نتائج أعمال شركتى «خالدة» و«قارون» للعام المالي 2021/2020

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع الجمعية العامة لكل من شركتي «خالدة» و«قارون» عبر تقنية «فيديو كونفرانس» لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020 /2021.

وخلال جمعية شركة «قارون»، أكد «الملا»، أن صناعة البترول العالمية شهدت تحديات كبيرة خلال العام الماضي نتيجة جائحة كورونا، ما أثر على أسعار البترول العالمية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نمواً في الأنشطة البترولية نتيجة تحسن مستويات الأسعار، ما يمهد الطريق لزيادة الاستثمارات وتحقيق اكتشافات جديدة ومن ثم زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن التعاون والتنسيق البناء والشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الأجانب، ومن ضمنهم شركة «أباتشي» العالمية كان له أثر جيد في مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة.

«قارون» تنتج 23 ألف برميل يوميا

واستعرض المهندس أشرف عبد الجواد، رئيس شركة «قارون» أهم نتائج الأعمال خلال العام حيث أشار إلى أن الشركة استمرت في تنفيذ برنامج تحسين إنتاجية الآبار بأحدث الطرق لمعالجة الآبار المتقادمة، واستخدام أحدث التصميمات، وتطبيق أعلى معايير التشغيل للحفاظ على عمر الآبار وتحقيق أقصى إنتاجية ليصل معدل إنتاج الشركة اليومى إلى 23 ألف برميل بإجمالى استثمارات 127 مليون دولار.

وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق وفر يبلغ حوالى 9.4 مليون دولار من خلال ترشيد النفقات والاستخدام الأمثل لموارد الشركة، مشيراً إلى مشاركة العاملين بالشركة في برنامج تأهيل القيادات المتوسطة وبرنامج بناء قدرات العاملين بمجال السلامة في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

تطبيق معايير السلامة المهنية أثناء الحفر والاستكشاف

وخلال الجمعية العامة لشركة «خالدة» أكد «الملا» أن العام الماضى شهد تحقيق قطاع البترول عدة نجاحات في مجالات البحث والاستكشاف والحفر والتنمية رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج مكثفة لعمليات البحث والاستكشاف، خاصة في منطقة الصحراء الغربية فى ضوء النتائج المتميزة لبرامج المسح السيزمي.

وشدد على أهمية الاستمرار في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ومجهودات الحفاظ على البيئة وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لأنشطة الحفر والبحث والاستكشاف بهدف زيادة الإنتاج في ظل التحسن الملحوظ على المستوى العالمى في مناخ العمل البترولى.

4 اكتشافات بترولية جديدة

واستعرض المهندس سعيد عبد المنعم رئيس شركة «خالدة» أهم نتائج الأعمال خلال العام مؤكداً على نجاح الشركة في تحقيق 4 اكتشافات بترولية باجمالى احتياطيات حوالى 21 مليون برميل زيت مكافئ، وأن إجمالي استثمارات الشركة بلغ 594 مليون دولار، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومى بلغ حوالى 615 مليون قدم مكعب غاز وحوالى 115 ألف برميل زيت خام ومتكثفات وحوالى ألف برميل بوتاجاز.

وأضاف «عبد المنعم»، أن الشركة انتهت من معالجة البيانات لبرنامج المسح السيزمي ثلاثى الأبعاد لمنطقة «شوشان» على مساحة حوالى 3 آلاف كيلومتر مربع، وتم إنجاز 70% من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة تلال «خالدة» بمساحة حوالى 3700 كيلومتر مربع، لافتًا إلى أن الشركة قامت بعمليات حفر 34 بئراً واستكمال حفر 106 بئر، إضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب لنقل الزيت والغاز بإجمالي أطوال 55 كيلومترا، وتطوير محطات التسهيلات بكلابشة وجنوب أم بركة بأعلى معايير السلامة.

وأشار إلى أنه يجرى إنشاء خطوط أنابيب جديدة بمناطق مينيس وأم بركة وبركات وأتون بإجمالي أطوال 42 كيلومترا.

وحضر أعمال الجمعيتين الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونوابه، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول، وديفيد تشى المدير العام لأباتشى مصر.