مذكرة تفاهم بين «البترول» و«تويوتا» لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وماتسوباياشي كينيشيرو نائب السفير الياباني بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم؛ لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء بين شركات «المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم» وتويوتا تسوشو اليابانية».

فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء

وبموجب الاتفاقية سيتم عمل دراسات للجدوى الاقتصادية وأفضل الفرص المتاحة بقطاع البترول؛ لتنفيذ مشروعات استخلاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأمونيا الزرقاء باستخدام أحدث التقنيات اليابانية، على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال 6 أشهر؛ تمهيدًا للسير قدمًا في تنفيذ أفضل تلك المشروعات على المستوى التجارى والبيئى.

وقع المذكرة كل من الكيميائى سعد هلال رئيس شركة إيكم، والدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس ويوشيهيرو إينو المستشار التنفيذى لشركة تويوتا تسوشو، بحضور أسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفني، والدكتور سمير القرعيش المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء بشركة إيجاس.