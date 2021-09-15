مدبولي يشيد بقطاع المقاولات: ننشئ 25 مدينة جديدة من الجيل الرابع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تركز على تطوير المناطق الغير مخططة، وتطور مناطق لم يتخيل أحد أن يطالها التطوير، ولكن مع بناء الثقة بين المواطن والدولة تقبل المواطن أي أعمال تطوير ويشارك بها، بالإضافة لمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تحل فجوة الإسكان على مدار السنوات الماضية، مؤكدا على أن تجربة الجيل الرابع من المدن الجديدة تجربة ناجحة جدا، واليوم خطة الدولة 25 مدينة جديدة يتم إنشائها مع بعضها البعض، وهو جهد كبير من الدولة المصرية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بملتقى بناة مصر بمشاركة وفود عربية وأفريقية أن كل مايحدث في مصر لم يكن ليتم بدون قطاع المقاولات المصري، «بوجه ليهم كل التحية والتقدير على الجهد الهائل اللي بيبذلوه معانا، وهو ماساعد الاقتصاد المصري على النمو الفترة الماضية بمعدلات غير مسبوقة، ولولا وجود فيروس كورونا ظلت مصر تحتفظ بالنمو الإيجابي، وحريصين كل الحرص على استمرار الدفع والاستثمارات العامة والانفاق العام الكبير بمشروعات البنية التحتية والاستثمار والبناء، وتحولت شركات مقاولات لشركات عملاقة بعدما كانت شركات بسيطة، وأصبحت تفوز بمشروعات بالدول العربية والأفريقية».