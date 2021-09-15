«مدبولي»: قطاع الكهرباء شهد طفرة كبيرة جدا في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الطاقة الكهربائية كان موقفه سيء للغاية قبل 2014، ولكن الدولة المصرية بذلت جهدا على مدار عامين أو ثلاثة أعوام فقط، واستطاعت حل هذه المشكلة، ومازال هذا القطاع يشهد تطوير وحجم إنجاز هائل، «بالمصادفة الشديدة كان عندي أحد رجال الصناعة المصرية بالأمس وكان بيكلمني بيقولي أنه بيعمل مصنع جديد بمصر بطاقة بمئات الميجاوات وتم عمل الموافقة له في وقت قياسي، وبيقول لو كانت في إحدى الدول المتقدمة كان هيآخد مش أقل من سنة، ولكن في مصر أخدها في أيام قليلة جدا».

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بملتقى بناة مصر بمشاركة وفود عربية وأفريقية، أن قطاع الكهرباء شهد طفرة كبيرة جدا، موجها الشكر للدكتور محمد شاكر على جهده بهذا القطاع.