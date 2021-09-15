مدبولي: ننسق مع قادة الدول العربية والإفريقية لإطلاق قمة للبنية التحتية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة المصرية لتنظيم قمة دولية موسعة تحت عنوان «قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة»، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيحدد الموعد المناسب لتنظيم القمة، وسيتم الإعلان عنه قريبًا.

مدبولي: نستهدف حضور رؤساء دول وحكومات في قمة مصر الدولية للبنية التحتية

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال مشاركته في قمة «بناة مصر 2021»، أن القمة من المخطط تنظيمها خلال عام 2022، ومستهدف حضور رؤساء الدول العربية والإفريقية ورؤساء الحكومات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن القمة تستهدف بالأساس زيادة التواصل والتنسيق والتعاون الكامل وتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الأشقاء بالدول الاستثمارية والعربية، معتبرًا تنظيم المؤتمر بأنه جزء من عودة القوة الناعمة لمصر لمنطقتها العربية والإفريقية.

وأشار إلى أن «القمة» ستناقش القضايا العمرانية الشاملة والبنية التحتية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، لافتًا إلى أن موعد القمة التي ستنظمها مصر سيحدد بالتنسيق مع قادة الدول العربية والأفريقية.

مدبولي: نستهدف تعزيز التعاون مع الأشقاء في التنمية المستدامة

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن القمة تستهدف تعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء في الدول الإفريقية، والدول العربية، وهو محور أساسي تركز عليه الحكومة المصرية كجزء من عودة القوة الناعمة لمصر.

قطاع التشييد والبناء وفر 5 ملايين فرصة عمل

وأعرب مدبولي عن سعادته للمشاركة في إطلاق فعاليات الملتقي، وأن يتم الاستفادة مما سيتم الخروج به من توصيات في هذا الملتقي، موضحًا أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات الهامة التي ساهمت في وجود نمو موجب للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن القطاع وفر ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل.

ووصف «مدبولي» جهود قطاع المقاولات المصري بأنه «هائل»، وشريك أساسي في التنمية التي تحققها مصر، حيث ساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة لمصر.

وأوضح أن فيروس كورونا المستجد أثر بالسلب على العالم كله، حيث كانت أغلب دول العالم تنمو بالسالب، واحتفظت مصر بالنمو الإيجابي، مضيفًا: «وجزء كبير لهذا النمو يعود لقطاع المقاولات المصري الكبير جدا».