مدبولي: قطاع الطرق والكباري شهد إعجازًا.. ومصر قفزت 90 مرتبة عالميًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الطرق والكباري شهد إعجازا حقيقيا، جعل مصر تقفز 90 مرتبة بخدمات الطرق على مستوى العالم.

قطاع الطرق يشهد إعجازًا حقيقيًا

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بملتقى بناة مصر بمشاركة وفود عربية وأفريقية، أن الدولة مستمرة بخطى قوية بقيادة وزير النقل بتضمين مفهوم النقل الجماعي، مشيرًا إلى حدوث تطوير كبير بمرفق السكة الحديد بالرغم من كل المشكلات والتحديات الموجودة به، وإدخال خطوط جديدة بالكامل.

وأشاد بالمشروعات التي تجري على أرض مصر في هذا الشأن، مثل القطار الكهربائي السريع والتوسع في مترو الأنفاق.

ملتقى بناة مصر

وأضاف «مدبولي» أن العمل على قطاع الإسكان وتوفير السكن اللائق للمواطنين المصريين هي تجربة فريدة من نوعها، متابعًا أن برنامج الرئيس للقضاء على المناطق غير الآمنة، لا يوجد مثله تجربة في العالم كله.