آخر موعد للتقديم لـ وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

يبحث كثيرون خلال الساعات الماضية عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021، التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا، لعدد من المهندسين في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021، وآخر موعد وخطوات التقديم، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للشركة، وذلك في السطور التالية.

وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

وأتاحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عددا من الوظائف جاءت كالآتي:

أولًا: محافظات القاهرة والجيزة

وبحسب الشركة فإنها تطلب الوظائف الآتية:

- 25 مهندس كهرباء، قوى كود opsl.

- 5 مهندسين كهرباء اتصالات، كود ops2.

وذلك للعمل بالتشغيل بقطاعات التشغيل بنظام الورديات في المركز القومي للتحكم بالطاقة من المقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة.

- 20 مهندس كهرباء قوى، كود cai1.

- 50 فني تشغيل، كود cai2.

للعمل بالتشغيل بنظام الورديات بمنطقة كهرباء القاهرة من المقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة.

ثانيًا: منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا

- 16 مهندس كهرباء قوى وكذلك عدد 4 مهندس كهرباء اتصالات وعدد 30 فني كهرباء للعمل بالتشغيل بنظام الورديات بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا موزعين كالآتي:

- 6 مهندسين كهرباء قوى، كود alex1 من المقيمين بمحافظة مطروح.

- 4 مهندسين كهرباء قوى، كود alex3 من المقيمين بمحافظة الإسكندرية.

- 4 مهندسين كهرباء اتصالات، كود alex4 من المقيمين بمحافظة الإسكندرية.

- 6 مهندسين كهرباء قوى، كود alex2 من المقيمين بمحافظة البحيرة.

- 20 فني كهرباء، كود alex5 من المقيمين بمحافظة الإسكندرية.

- 10 فنيين كهرباء كود alex6 من المقيمين بمحافظة البحيرة.

ثالثا: منطقة كهرباء القناة

- 8 مهندسين كهرباء قوى وعدد 14 فني كهرباء للعمل بالتشغيل بنظام الورديات بمنطقة كهرباء القناة موزعين كالآتي:

- 4 مهندسين كهرباء قوى، كود canl من المقيمين بمحافظة شمال سيناء.

- 8 فنيين كهرباء، كود can3 من المقيمين بمحافظة شمال سيناء.

- 4 مهندسين كهرباء، قوى كود can2 من المقيمين بمحافظة جنوب سيناء.

- 6 فنيين كهرباء، كود can4 من المقيمين بمحافظة جنوب سيناء.

- 2 مهندس أعمال مدنية، كود can5، مدة خبرة خمس سنوات على الأقل من المقيمين بمدن القناة «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية» للعمل بمدينة الغردقة.

- 2 مهندس أعمال مدنية، كود can6 مدة خبرة خمس سنوات على الأقل من المقيمين بمدن القناة «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية» للعمل بتلك المدن.

- 2 فني مساحة، كود can7 «دبلوم معهد فني مساحة»، مدة خبرة خمس سنوات على الأقل من المقيمين بمدن القناة «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية» للعمل بمدينة الغردقة.

- عدد 2 فني مساحة، كود can8 «دبلوم معهد فني مساحة»، مدة خبرة خمس سنوات على الأقل من المقيمين بمدن القناة «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية» للعمل بتلك المدن.

رابعًا: منطقة كهرباء الدلتا

- عدد 8 مهندسين كهرباء قوى و4 مهندسي كهرباء اتصالات و20 فني كهرباء للعمل بالتشغيل بنظام الورديات بمنطقة كهرباء الدلتا موزعين كالآتي:

عدد 4 مهندسي كهرباء اتصالات، كود del2 من المقيمين بمدينة المنصورة.

عدد 5 مهندسي كهرباء قوى، كود del1 من المقيمين بمدينة المنصورة.

عدد 3 مهندسي كهرباء قوى، كود del3 من المقيمين بمدينة دمياط.

عدد 5 فنيي كهرباء، كود del6 من المقيمين بمحافظة كفر الشيخ.

عدد 5 فنيي كهرباء، كود del5 من المقيمين بمدينة المنصورة.

عدد 5 فنيي كهرباء، كود del4 من المقيمين بمدينة دمياط.

عدد 5 فنيي كهرباء، كود del7 من المقيمين بمحافظة الغربية.

خامسا: منطقة كهرباء مصر العليا

- عدد 18 مهندس كهرباء قوى وعدد 2 مهندسي كهرباء اتصالات وعدد 24 فني كهرباء للعمل بالتشغيل بنظام الورديات بمنطقة كهرباء مصر العليا موزعين كالآتي:

- عدد 12 مهندس كهرباء قوى، كود upp1 من المقيمين بمحافظة أسوان للعمل بتحكم بنبان ومحطات بنبان 1 و2 و3 و4.

- عدد 2 مهندس كهرباء اتصالات، كود upp2 من المقيمين بمحافظة أسوان للعمل بتحكم بنبان.

- عدد 5 مهندسي كهرباء قوى، كود upp3 من المقيمين بمحافظة أسوان للعمل بمحطة توشكى جهد 500 ك.ف ومحطات توشكى 3،4 جهد 220 ك.ف.

- عدد 12 فني كهرباء، كود upp4 من المقيمين بمحافظة أسوان للعمل بمحطان بنبان 1 و2 و3 و4.

- عدد 12 فني كهرباء، كود upp5 من المقيمين بمحافظة أسوان للعمل بمحطات توشكى 3 و4 جهد 220 ك.ف.

سادسًا: منطقة كهرباء مصر الوسطى

- عدد 14 مهندس كهرباء قوى وعدد 20 فني كهرباء للعمل بالتشغيل بنظام الورديات بمنطقة كهرباء مصر الوسطى موزعين كالآتي:

- عدد 6 مهندسي كهرباء قوى، كود mid1 من المقيمين بمحافظات الوادي الجديد للعمل بمحطات العوينات.

- عدد 4 مهندسي كهرباء قوى، كود mid2 من المقيمين بمحافظات المنيا للعمل بمركز التحكم الإقليمي بسمالوط، وعدد 4 مهندس كهرباء قوى كود mid3 من المقيمين بمحافظة الفيوم للعمل بمحطة محولات اللاهون جهد 220 ك.ف.

- عدد 12 فني كهرباء، كود mid4 من المقيمين بمحافظة الوادي الجديد للعمل بمحطات العوينات.

- عدد 8 فنيي كهرباء، كود mid5 من المقيمين بمحافظة الفيوم للعمل بمحطة محولات اللاهون جهد 220 ك.ف.

- عدد 8 مهندسي كهرباء قوى كود wos1 من المقيمين بمحافظة القاهرة والجيزة للعمل بالتشغيل بأي من المواقع بالقاهرة والجيزة.

آخر موعد للتقديم لـ وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

وبحسب الشركة فإن آخر موعد للتقديم هو يوم 19 سبتمبر حتى الساعة 12 مساءً.

خطوات التقديم لـ وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

يقوم المتقدم بتحويل المستندات الآتية بنظام PDF، ويقوم بتسمية الملف باسم المتقدم رباعي على البريد الالكتروني المخصص لكل وظيفة، والمستندات هي:

1. السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي مرفقًا بها الشهادات الدالية على إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي مرفقًا بها عدد 2 صورة شخصية حديثة على أن يحدد الوظيفة المتقدم لها طبقًا لمحل إقامته المُثبت ببطاقة الرقم القومي والجهات الموضحة بالإعلان وكود الوظيفة المتقدم لها.

2. صورة من شهادة التخرج.

3. صورة من شهادة الميلاد.

4. صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين «سارية ثلاثة أشهر قبل تاريخ الإعلان».

5. صورة من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي.

6. صورة شهادة القيد بنقابة المهندسين.

7. شهادة خبرة لمهندس وفني الأعمال المدنية المطلوب لهم خبرة.

أكواد الوظائف:

1. طلبات التقدم للوظائف أكواد «ops1 - ops2 - cai1 - cai2 -wos1» ترسي على الإيميل board.finance.eetc.moere.gov.eg.

2. طلبات التقدم للوظائف أكواد «alex1 - alex2 - alex3 - alex4 - alex5 - alex6» ترسل على الإيميل finance.admin.hr.secs.eetc@moere.gov.eg.

3. طلبات التقدم للوظائف أكواد «can1 - can2 - can3 - can4 - can5 - can6 - can7 - can8» ترسل على الإيميل hr.sec.eetc@moere.gov.eg.

4. طلبات التقدم للوظائف أكواد «del1 -del2 - del3 - del4 - del5 - del6 - del7» ترسل على الإيميل hr.sec.eetc@moere.gov.eg.

5. طلبات التقدم للوظائف أكواد «upp1 - upp2 - upp3 - upp4 - upp5» ترسل على الإيميل adm.manag.eetc.moere.gov.eg.

6. طلبات التقدم للوظائف أكواد «mid1 - mid2 - mid3 - mid4 - mid5» ترسل على الإيميل adminstrial.affairs.eetc.moere.gov.eg.